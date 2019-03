Panasonic: rugged phone Toughbook FZ-N1 e feature phone per anziani KX-TU150

La nipponica Panasonic ha annunciato due importanti novità in ambito mobile, tra cio il Toughbook FZ-N1 Toughbook FZ-N1, ora certificato “Android Enterprise Recommended for Rugged Device“, ed il senior phone KT-Tu150, ovviamente destinato agli anziani.

Nel primo caso, il Panasonic Toughbook FZ-N1 consta di computer handheld utile a contesti come i trasporti, la logistica, il settore alimentare, che ha rispettato i requisiti richiesti da Google per i device corazzati (almeno IP64 e MIL-STD810G) essendo impermeabile agli spruzzi d’acqua e capace di resistere tanto alle cadute da 2.1 metri quanto a forti sbalzi termici.

Il display, da 4.7 pollici con risoluzione HD può essere usato anche con i guanti, alla luce del sole, e in tandem con un’opzionale penna attiva: la selfiecamera arriva a 5 megapixel mentre, sul retro, la fotocamera da 8 megapixel si occupa di scannerizzare i documenti, lasciando l’acquisizione dei codici al barcode reader superiore. L’audio, con 3 microfoni dotati di cancellazione del rumore e con speaker anteriori da 100 dBA, è ottimo anche in ambienti particolarmente rumorosi o affollati.

Sempre corredato, come da tradizione Panasonic di vari accessori (es. cradle, fondina, base di ricarica) e di 3 anni di garanzia, il Toughbook FZ-N1 ha un’autonomia fino a 12 ore, con una batteria (caricabile via microUSB 2.0) che evita la perdita di dati essendo sostituibile in warm swap, ed una connettività stanziale Wi-Fi fast roaming che permette di cambiare rapidamente ambiente restando agganciati alla rete: sempre in ambito connettività, è sempre di serie il Bluetooth 5.0 ma, da Gennaio 2019, è disponibile anche la versione con 4G, per i professionisti che si spostano tra una sede e l’altra.

All’interno del suo corpo corazzato ma abbastanza leggero (16.3 mm di spessore per 247 grammi), il processore a 8 core Qualcomm Snapdragon M660 si avvale di 3 GB di RAM, e di 32 GB di storage, con l’animazione software affidata out of the box ad Android Oreo 8.1 (con aggiornamento a Pie 9.0), opportunamente attrezzato – in ambito sicurezza – con la suite proprietaria Panasonic COMPASS 2.0.

Inserendosi a pieno titolo in un mercato, quello dei feature phone per anziani che nel solo 2018 ha contato in Italia 660 mila esemplari venduti, Panasonic ha presentato il suo KX-TU150, naturalmente compatibile con gli apparecchi acustici ai quali non reca interferenze: quest’ultimo device, onde agevolare le fasce alte d’età, ha un luminoso display da 2.4 pollici con grandi caratteri dedicati alle informazioni (ora e chiamate), ed al menu. I pulsanti fisici, tutti di ampie dimensioni, essendo retroilluminati, sono riscontrabili anche al buio (nel quale ci si può orientare grazie al led superiore che fa da torcia) e senza mettere gli occhiali. Sul retro, il pulsante SOS chiama uno dopo l’altro (nell’eventualità che il precedente non risponda) i cinque numeri di emergenza memorizzati, senza dover digitare alcunché. Disponibile in 3 colorazioni vivaci, tra cui rosso, nero, e blu, il Panasonic KX-TU150 è prezzato a 49.99 euro.