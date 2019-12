Oukitel WP5: in arrivo il rugged low cost con batteria elefantiaca

Di recente, sempre più aziende hi-tech (es. BBK Electronics) puntano a risolvere il problema dell’autonomia nei rispettivi smartphone contemplando opzioni di ricarica ultrarapida: Oukitel ha sempre optato per la strada più semplice, sostanziata nell’adozione di maxi batterie, come nel caso del nuovo rugged phone Oukitel WP5 che, sulla rampa di lancio, aggiunge anche molte altre specifiche vantaggiose.

Oukitel WP5 ha un telaio (76.0 x 155.0 x 11.0 mm, per 370 grammi) certificato IP68/IP69K/MIL-STD-810G, quindi tri-proof, che gli consente, anche in virtù del vetro Gorilla Glass 5 anteriore, di resistere a immersioni in acqua, al contatto con la polvere, a cadute da 1.5 metri, a forti sbalzi termici (da -55 a + 70°). Gli angoli sono fortemente gommati e zigrinati per reggere meglio gli urti, mentre il retro esibisce una texture a nido d’ape molto suggestiva, oltre a un quadruplo flash LED col quale vincere le tenebre per migliorare gli scatti notturni.

Lato multimedia, l’Oukitel WP5 esordisce con un display leggermente curvo (2.5D) da 5.5 pollici, un pannello LCD IPS con risoluzione HD+ (293 PPI) estesa con rapporto panoramico a 18:9 sull’88% del lato A, sormontato nel frontalino alto da una selfiecamera pari a 5 megapixel: sul retro, invece, campeggia una tripla fotocamera, da 13 (f/2.0, messa a fuoco con rilevamento fasico, abbellimento via AI) + 2 + 2 megapixel.

Dotato di un doppio meccanismo di sicurezza, in virtù dello scanner biometrico posteriore per le impronte digitali e di un face unlock anteriore, ideale per una corretta geolocalizzazione grazie al GPS (Glonass) messo in sinergia con un sensore geomagnetico e una bussola (compass), l’Oukitel WP5 non manca di una discreta potenza operativa, grazie al processore Helio A22, un quadcore MediaTek MT6761 da 2.0 GHz, ed alla scheda grafica IMG PowerVR: la RAM (LPDDR3) si attesta sui 3 GB, mentre 32 ne conta lo storage, espandibile di altri 128 via microSD (rinunciando alla seconda SIM).

Beneficiato dal 4G con supporto alla banda 20, dal Wi-Fi n dual band (hotspot), e dal Bluetooth (con A2DP), l’Oukitel integra una batteria da 8.000 mAh di capienza, accreditata di 615 ore di stand-by, che calano a seconda dell’uso che si fa del device (43 ore di riproduzione musicale, 42 di chiamate, 12 di video online), ma non di un sistema di carica rapida. Il sistema operativo, invece, è Android Pie, 9.0, con le consuete app per l’outdoor di casa Oukitel.

Ufficialmente, Oukitel WP5 – redatto nelle colorazioni nero / nero con finiture arancione – sarà prezzato a 108.36 euro ma, in fase di promozione, sino al prossimo 5 Gennaio, sarà possibile acquistarlo, presso Gearbest, al prezzo scontato di 90.30 euro (valido solo per 500 pezzi).