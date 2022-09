Oukitel RT2: ufficiale il tablet rugged con batteria monstre e 4G

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, dopo settimane di rumoreggiamenti in merito, Oukitel, noto per lo più per i suoi battery phone, ha annunciato il tablet Oukitel RT2 che, oltre a essere molto autonomo, ha anche una corazzatura non da poco.

Il nuovo rugged tablet RT2 di Oukitel ha conseguito le certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K, anche grazie alle guarnizioni che proteggono ogni sua porta: in tema di resistenza, superando 21 di 29 test, anche grazie alla cover in plastica gommata, ha meritato la certificazione MIL-STD-810H che ne certifica l’immunità a cadute accidentali, sbalzi termici, esposizione alle radiazioni solari, confermandosi adatto all’uso outdoor anche grazie alla fascia posteriore con la parte centrale in comoda gomma sintetica.

La cornice orizzontale superiore custodisce una selfiecamera da 16 megapixel, all’insegna della stessa risoluzione adottata pure per la fotocamera mono posteriore: tornando al lato A, è in auge un display LCD IPS da 10.1 pollici, risoluto in FullHD (1080p).

Attestata la presenza di Android 12 con aggiornamenti Over The Air, OTA, per il processore, l’Oukitel RT2 adotta l’octacore (2.0 GHz, grazie a quattro core Cortex A73) MediaTek MT8788 con la GPU Mali-G72 MP3 da 800 MHz: la RAM, di tipo LPDDR4, arriva a 8 GB, contro i 128 GB dello storage integrato, espandibile via microSD di massimo un altro terabyte, anche se a danno del Dual SIM, visto che il vassoio delle schedine telefoniche è ibrido.

La batteria è dimensionata in addirittura 20.000 mAh (non a caso supporta la ricarica inversa e fa anche da powerbank) e, una volta caricatasi del tutto in 4 / 4.5 ore grazie al fast charging da 33W, assicura 900 ore di stand-by, o 15 ore ininterrotte di gaming. Per le connettività, vengono annoverate il Dual 4G, il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi, e il GPS per le localizzazioni. Attualmente, è possibile comprare il tablet Oukitel RT2 su Aliexpress, nelle colorazioni nero o nero con finiture arancioni luminescenti, al prezzo – scontato del 70% – di 292.79 dollari (circa 293 euro).