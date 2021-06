Oukitel C21 Pro: in arrivo l’elegante smartphone medio-gamma con 4G e sensore Sony

In vista del lancio globale a Luglio (con consegne dal 10), il brand cinese Oukitel ha pre-annunciato il suo nuovo smartphone medio-gamma Oukitel C21 Pro, in vendita anticipata su Aliexpress a 164,17 euro dal 20 Giugno, per poi assestarsi a 182,41 euro.

Il device, realizzato in colorazioni ispirate alle proprietà terapeutiche delle pietre, nello specifico sarà disponibile in Mint Green, in omaggio alla Malachite, che assicura salute, ricchezza e successo, in Space Black, con riferimento all’Ossidiana, che esalta le idee e affina il talento grezzo, e in Viola Galattico, in omaggio all’Amestista, che assicurerebbe il raggiungimento di un luminoso futuro grazie a serenità e costanza.

Formato a sandwitch, con un due strati di vetro uniti da un frame laterale piatto in stile iPhone, l’Oukitel C21 Pro ha un corpo sottile (162 x 75 x 9 mm), facile da impugnare con – strategicamente collocato sul lato, fuso nel pulsante d’accensione sotto il bilanciere del volume – lo scanner per le impronte digitali. Frontalmente il display, un LCD in-cell HD+ da 6.39 pollici redatto panoramicamente a 19.5:9, con elevata luminosità (da 400 a 450 nits), è inserito tra cornici ben ottimizzate ai lati, con quella superiore che risulta spessa quel tanto che basta per ospitare la capsula auricolare e il mento appena più visibile.

Un foro, in alto a sinistra, ospita la selfiecamera, da 8 megapixel, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza tramite il Face ID. Sul retro, un bumper squadrato propone, assieme al Flash LED, in assetto triangolato, una multicamera, con un sensore principale (Sony, 1/2.55, f/2.2, autofocus) da 21, uno per le macro da 2, ed uno per la profondità (nell’effetto Bokeh) da 0.3 megapixel.

Un processore octacore Mediatek, l’Helio P22 abbinato alla di lui GPU IMG PowerVR GE8320, opera in coppia con una RAM da 4 GB, mentre lo storage (eMMC 5.1), da 64 GB, ospita il sistema operativo Android 11: a energizzare il tutto bada una batteria, a carica rapida (5V/2A) via Type-C, da 4.000 mAh: sul versante delle connettività, sono presenti il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, il mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, ed il GPS (con reti satellitari Beidou, Glonass, Galileo).