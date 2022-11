Optus X Tap 2: ecco il nuovo smartphone low cost basico di ZTE

Ascolta questo articolo

Il brand cinese ZTE, non necessariamente focalizzato sempre sui top gamma stupefacenti in stile Axon, nelle scorse ore ha annunciato, partendo dal mercato australiano, il nuovo ZTE Optus X Tap 2 (149 dollari australiani, circa 96 euro), ovvero un Android phone di fascia davvero bassa.

Allestito nel colore nero, lo ZTE Optus X Tap 2 (163,7 × 75,8 × 9,1 mm, 192.2 grammi), esteticamente, sembra venir fuori da un’altra epoca: ha il notch a goccia davanti, con in basso un mento evidente: ha il bilanciere del volume e l’accensione a destra e, sul retro, presenta un totem verticale leggermente incavato a sinistra e, al centro, uno scanner per le impronte digitali, tramite un piccolo cerchietto (un po’ oblungo, per accogliere totalmente l’impronta) posto a portata di indice.

Con il beneficio di un mini-jack da 3.5 mm per l’audio, lo ZTE Optus X Tap 2 esibisce un display LCD IPS in formato 20:9, da 6.52 pollici, risoluto in HD+, quindi a 1600 x 720 pixel: la selfiecamera si ferma a 5 megapixel (e supporta il riconoscimento del volto) mentre, posteriormente, operano tre sensori per “immagini nitide e chiare a ogni scatto“. Quello principale è da 13 megapixel (video a 1080p @ 30fps), ed è affiancato da uno AI based a 2 megapixel per la profondità e da uno da 2 megapixel per le macro.

Il processore octacore (1.6 GHz) UNISOC SC9863A è messo in tandem con l’annessa GPU IMG8322, apprezzabile per la sua capacità di supportare gli abbellimenti in tempo reale ed anche la sostituzione dello sfondo: in termini di memorie, lo ZTE Optus X Tap 2 ha 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile via microSD (max 512 GB). Nell’ambito energetico, l’utente potrà contare su ben 5.000 milliampere, stipate nella batteria caricabile non rapidamente, a 10W, tramite la porticina microUSB classica.

L’array delle connettività dello ZTE Optus X Tap 2 prevede il Dual SIM 4G LTE con VoLTE, il GPS, il Bluetooth 4.2, il Wi-Fi n monobanda a 2.4 GHz con hotspot per fare da modem, e l’NFC per i pagamenti contactless: il sistema operativo è Android 11 in Go Edition.