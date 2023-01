OPPO Reno8 T 4G: ufficiale il medio-gamma con design in pelle e 100 megapixel

Ascolta questo articolo

Dopo i rumors delle scorse giornate, a una certa distanza dall’Oppo Reno 8Z 5Gè stato ufficializzato da OPPO il suo primo smartphone di questo 2023, rappresentato dall’Oppo Reno8 T 4G, già disponibile all’acquisto anche in Italia (per 399,99 euro, nelle catene di elettronica, sullo store ufficiale e presto su Amazon).

Il nuovo Oppo Reno8 T (160,6 x 73,7 x 7,85 mm per 180,7 grammi) è previsto in due differenti versioni estetiche. La prima è in arancione Sunset Orange, che utilizza un mix di vetroresina e fibre di pelle, simulando la pelletteria premium anche attraverso un processo di goffratura e la simulazione dell’effetto “cucitura”. La tecnica usata per questa variante ha permesso di eliminare i bordi in plastica, restituendo un’impressione più premium, accompagnata da una maggior leggerezza.

Diversamente, la versione in nero Midnight Black rinnova il design Oppo Glow, offrendo un anello riflettente attorno al modulo della fotocamera, e in generale un effetto “setoso“. Dettagli estetici a parte, pur notevoli, con Oppo Reno 8T si ha anche un notevole hardware.

Le specifiche

Frontalmente, Oppo Reno8 T 4G ha una protezione Gorilla Glass 5 davanti al display da 6,43 pollici 6,43 pollici secondo un rapporto d’aspetto a 20:9, con il 98,8% di screen-to-body: la risoluzione è FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel), con 409 PPI di densità, un refresh rate di 90 Hz, e un touch sampling di 120 Hz. Per non impattare sul prezzo, lo scanner per le impronte digitali è posto di lato. La fotocamera anteriore, nel foro in alto a sinistra, è da 32 megapixel (f/2.0).

Dietro, assieme alla tecnologia Orbit Light (LED luminosi attorno al modulo fotocamera con 5 set di notifiche personalizzabili per colore), vi è una tripla fotocamera. Il sensore principale è un OmniVision OVA0B40 da 100 megapixel (f/2.2, dimensione da 1/1,8″, pixel grandi 0,612 μm), seguito da un sensore in bianco e nero da 2 megapixel (f/2.4) e da un microLens per la macro (a 20 o 40x) da 2 megapixel (f/2.4). L’app fotocamera mette a disposizione varie funzioni e modalità (“AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching e Flash Snapshot“). Lato audio, v i sono due speaker per un suono stereo avvolgente.

L’octacore (2,2 GHz) MediaTek Helio G99 realizzato da TSMC a 6 nanometri, e accoppiato con la GPU Mali-G57 MC2, sfrutta 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.2: da notare che la RAM può essere ampliata virtualmente sino ad altri 8 GB, e che lo storage è espandibile sino a 1 TB via microSD. Il costruttore ha implementato il Dynamic Computing Engine, che assicura una user experience sempre fluida, ribadendo il concetto anche con la promessa di 48 mesi, 4 anni, di Fluency Protection.

All’interno dello chassis impermeabile secondo il grado IP54 è implementata una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente via SuperVooc da 33W (potendo contare sul caricatore incluso in confezione). L’array connettività consente i pagamenti contactless via NFC, e comprende anche il dual SIM, il summenzionato 4G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.3, il GPS e la porta microUSB Type-C. Lato software, OPPO ha adottato Android 13 sotto l’interfaccia ColorOS 13.