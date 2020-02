Oppo Reno 3 Vitality Edition: ufficiale la variante con maggiori performance

Nonostante sia trascorso poco tempo da quando, in pieno periodo natalizio, venne ufficializzato il medio-gamma Oppo Reno 3, BBK Electronics ha appena listato, sul proprio sito ufficiale, la Vitality Edition, una variante dello stesso modello rispetto al quale punta meno sulle qualità fotografiche e maggiormente sulle performance.

La parte anteriore dell’Oppo Reno 3 Vitality Edition conferma un display con notch a goccia, in modo da ospitarvi una selfiecamera da 32 megapixel (f/2.0), con Face Unlock: il resto della superficie spetta al display AMOLED da 6.44 pollici, con risoluzione FullHD+ (e 409 PPI) estesa su un rapporto panoramico a 20:9, sotto il quale si cela uno scanner per le impronte digitali. Il primo vero cambiamento del “nuovo” arrivato appare, invece, sul retroscocca, ove – confermata la tetracamera – al posto del sensore Sony IMX686 dimensionato a 64 megapixel ne è stato inserito uno da 48 (f/1.7, messa a fuoco fasica), in coppia con un ultragrandangolare da 8, uno per le macro da 2, ed uno monocromatico, sempre da 2 megapixel.

Altro grande cambiamento, all’interno del telaio (160.2 x 73.3 x 8 mm, per 181 grammi) del Reno 3 Vitality Edition, cadenzato nelle 3 nuance Sky Mirror White, Moon Night Black, Streamer Gold, è rappresentato dall’avvicendamento tra il processore MediaTek Dimensity 1000L e il Qualcomm Snapdragon 765, che porta in dote la GPU ARM Mali-G77: la RAM, di tipo LPDDR4X, conserva il taglio da 8 GB, sempre abbinato a 128 GB di storage UFS 2.1.

Confermate le connettività, inclusive di un Dual SIM 4 e 5G, di un Wi-Fi ac dual band, del Bluetooth 5.0, del GPS (Glonass/Galileo, BeiDou, A-GPS), del modulo NFC, attraverso la Type-C avviene la carica rapida VOOC 4.0 (30W) della batteria, mantenuta a 4.025 mAh. Da segnalare che, in tema di software, Android 10 sotto interfaccia ColorOS 7 implementa sia il Link Boost 2.0, per usare in contemporanea Wi-Fi e connettività 5G, che l’Hyper Boost (overclock della scheda grafica, riduzione dei lag e dei tempi di risposta al tocco).

Ufficialmente, Oppo Reno 3 Vitality Edition sarà in vendita da San Valentino, 14 Febbraio, al prezzo di pressappoco 391 euro (2.999 yuan): nel frattempo, prenotandolo in fase di pre-ordine, si potranno guadagnare 6 mesi extra di garanzia e, in omaggio, gli auricolari O-Fresh (usualmente venduti intorno ai 17 euro).