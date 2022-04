Oppo presenta il Reno 7 Lite 5G, medio-gamma destinato all’Europa

Nel mentre iniziano già a circolare le voci relative al fatto che la futura serie Reno 8 possa vedere all’opera il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, il marchio cinese Oppo continua a dedicarsi allo sviluppo della serie Reno 7 che, grazie a un evento di presentazione tenutosi a Praga, ora comprende, inizialmente per i mercati dell’Europa centrale e orientale, anche il modello Reno 7 Lite 5G.

Animato dall’interfaccia ColorOS 12, il modello in questione (159.85 x 73.17 x 7.5 mm, per 173 grammi) ha un telaio con bordi elegantemente piatti, un frontale forato in alto a sinistra e, sul retro, un bumper rettangolare con il design Dual Orbit Lights che, cioè, usa anelli luminosi attorno a due dei sensori fotografici per le notifiche ed altri scenari d’uso. A livello sostanziale, il device condivide la scheda tecnica con l’Oppo Reno7 Z 5G presentato lo scorso mese in Cina, del quale quindi potrebbe essere l’emanazione per il Vecchio Continente.

Riassumendo, quindi, il Reno 7 Lite 5G ha un display AMOLED da 6.43 pollici, risoluti in FullHD+ (1080 x 2400 pixel) secondo un aspect ratio a 20:9, con un refresh rate da 60 Hz e lo scanner biometrico sottostante. La selfiecamera arriva a 16 megapixel (f/2.4) e supporta tanto alcune Air Gesture quanto il face unlock. La tripla fotocamera posteriore punta forte sul sensore principale da 64 megapixel (f/1.7, video a 1080p@30fps), seguito da uno per le macro a 4 cm da 2 megapixel e da uno per la profondità, sempre da 2 megapixel. Secondo le diapositive distribuite dal costruttore, la fotocamera in-device intesa come app a disposizione dell’utente è implementata per supportare il Selfie HDR, il Bokeh Flare Portait, il Portrait retouching, e l’AI Color Portrait.

L’array delle connettività dell’Oppo Reno 7 Lite 5G comprende, tra le altre, il Dual SIM, il 4 e 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.2, il GPS, l’NFC, il mini-jack da 3.5 mm e la microUSB Type-C.

La sezione elaborativa dell’Oppo Reno 7 Lite 5G contempla il processore octacore Snapdragon 695 coadiuvandolo con 8 GB di RAM espandibile virtualmente di 5 GB, sottraendo spazio inutilizzato allo storage da 128 GB, a sua volta espandibile, via microSD. La batteria, dimensionata a 4.500 mAh, gode via SuperVOOC della ricarica rapida a 33W. In attesa di conoscerne i prezzi, stante l’unico allestimento mnemonico presente, le possibilità di scelta dell’utente si esplicheranno unicamente sul versante estetico, attraverso l’opportunità di preferire la variante Cosmic Black o quella Rainbow Spectrum col retro cioè formato da uno strato base riflettente e da uno sovrastante sfumato con i colori rosso, verde e giallo a garantire l’effetto gradiente.