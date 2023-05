Oppo F23 5G: ufficiale il "nuovo" medio-gamma con 120 Hz e ottimo multimedia

È passato ormai molto tempo da quando Oppo rilasciò il modello di medio-gamma F19 che pativa diverse limitazioni, non ultima quella di essere fermo al 4G visto che aveva un chipset Snapdragon 662. A tale modello ha fatto seguito nelle scorse ore lo smartphone di fascia media Oppo F23 5G, accreditato dall’azienda con 4 anni di funzionamento fluido come il primo giorno.

Il nuovo Oppo F23 5G ha una scocca (8,2 mm di spessore per 192 grammi) redatta nelle colorazioni Bold Gold o Cool Black, con una doppia finitura. Esteticamente questo smartphone, che null’altro è che il rebrand del Reno 8T 5G visto anche in Malesia nelle scorse settimane, propone un frontale non curvo ma piatto, con un foro in alto al centro. Dietro, vi è una lunga ellisse con una più piccola in alto che raggruppa l’apparato fotografico diviso tra ben tre sensori, per la gioia dei fotografi “casual”.

Passando alla “ciccia”, cioè alle specifiche concrete, Oppo F23 5G propone un vetro protettivo frontale, Panda 1681: dietro troviamo uno schermo LCD da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+, con 391 PPI come densità di pixel per pollice, 680 nits di luminosità, 120 Hz di refresh rate, e 240 Hz di touch sampling (frequenza di campionamento del tocco, ovvero quante volte in un tot di tempo viene rilevato il tocco). Lo scanner per le impronte digitali è stato posizionato di lato e per la precisione “fuso” col pulsante di accensione.

Oppo F23 5G ha una selfiecamera da 32 megapixel. Posteriormente ci sono tre sensori fotografici: quello principale è da 64 megapixel mentre quello secondario è un monocromatico da 2 megapixel, per la profondità. C’è anche una lente microscopica da 2 megapixel, con zoom ottico a 20x e digitale a 40x. La sezione audio in emissione annovera due speaker per un sound stereofonico.

Per il resto, a portare il 5G nell’Oppo F23 5G è il chipset Qualcomm Snapdragon 695, un SoC octacore che sfrutta 8 GB di RAM LPDDR4X, espandibile virtualmente di altri 8 GB massimi, e uno storage UFS 2.2 da 256 GB, anch’esso ampliabile: tale quadro tecnico consente di eseguire, sotto l’interfaccia ColorOS 13.1, Android 13. La batteria, da 5.000 mAh, grazie alla carica rapida SuperVOOC da 67W, permette di ottenere la piena carica in poco tempo.

Le connessioni prevedono il Dual SIM con succitato 5G, il GPS, il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.1, il mini-jack da 3.5 per le cuffie, uno slot per le microSD, e una microUSB Type-C. Oppo F23 5G è disponibile in pre-ordine in India al prezzo di 24.999 rupie, pari a circa 279 euro, con spedizioni che partiranno dal prossimo 18 Maggio.