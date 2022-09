Oppo F21s Pro, in 4 e 5G, ufficiali: anche con lente microscopica 30x

Ascolta questo articolo

Da qualche tempo si parlava della possibilità, da parte di Oppo, che venisse presentata una nuova serie di smartphone, nota come F21s Pro, e l’attesa è finita proprio nelle scorse ore, quanto il brand cinese ha svelato in India i nuovi Oppo F21s Pro e F21s Pro 5G, disponibili entrambi nelle colorazioni alternative Dawnlight Gold, Starlight Black, out-of-the-box con il sistema operativo Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria ColorOS 12.1.

Oppo F21s Pro (fortemente mutuato dalla versione europea del Reno 7) è di solo 1 grammo, 182 totali, più pesante del quasi gemello F21s Pro 5G (181 grammi), col quale condivide le dimensioni (159,9×73,2×7,7 mm), e il design anteriore, con il display forato lateralmente, oltre ai bordi, piatti. Diverso appare essere il retro, col modello 4G che ha classico bumper a rilievo (e bicolore), mentre il modello 5G ha la sezione fotografica posteriore praticamente a pelo con la scocca (dalla quale mutua la colorazione, mimetizzandosi quasi).

Estetismi a parte, ambedue gli Oppo Find F21s Pro annoverano un display protetto da un vetro rinforzato (Gorilla Glass 5 nel modello 4G e Schott Xensation Up nel modello 5G) e con fingerprint integrato, in veste di pannello AMOLED da 6.43 pollici, risoluto in FullHD+. con 430 nits di luminosità (massima a 600), 409 PPI di densità come pixel per pollice, esteso sul 90.8% dello screen-to-body, con certificazione HDR e 180 Hz come frequenza di campionamento del tocco. Il modello F21s Pro però ha 90 Hz come refresh rate, contro i 60 del modello 5G.

La selfiecamera, nel modello 4G, prevede un sensore da 32 megapixel, con grandangolo a 85% e apertura focale a f/2,4: diversamente, nel modello 5G, vi è un sensore da 16 megapixel, con angolo visuale a 79° e apertura a f/2,4: sul retro, la tripla fotocamera prevede in ambedue i modelli un sensore principale grandangolare (79°) da 64 megapixel (f/1,7, autofocus), accompagnato da un mono, da 2 megapixel (f/2,4, 89°, fuoco fisso). Nel modello 4G, però, vi è un sensore microlens da 2 megapixel (65°, FF) per ingrandimenti microscopici sino a 30x, accompagnato allo scopo da un Orbit Light (che serve anche per le notifiche di messaggi, chiamate, etc). Nel modello 5G, invece, al posto del microscopio c’è un normale sensore per le macro, sempre da 2 megapixel (f/2,4, 89°, FF): da segnalare che, nel F21s Pro 5G, gli anelli luminosi sono due (Dual Orbit Light) e circondano macro e mono.

Si ravvisano somiglianze, tra l’Oppo F21s Pro e il modello F21s Pro 5G pure nella sezione energetica, con una batteria da 4.500 mAh caricabile rapidamente (SuperVOOC) a 33W via Type-C, e in gran parte delle connettività (GPS con Beidou, Galileo, Glonass, QZSS, Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac/5, mini-jack da 3.5 mm). Il primo modello, però, è solo 4G, mentre il secondo nobilita il proprio dual SIM con anche il 5G.

Ciò tradisce un particolare determinante. Se è vero che ambedue gli F21s Pro abbiano 8 GB di RAM LPDDR4X, che diventano 13 con l’espansione virtuale, e uno storage espandibile da 128 GB di tipo UFS 2.2, nel primo device è in servizio il processore Qualcomm Snapdragon 680 mentre, nel secondo, è previsto uno Qualcomm Snapdragon 695 apportatore di un modem per il 5G.

In conclusione, il capitolo distributivo, con Oppo che ha listato il modello F21s Pro (cioè in 4G) a F21s Pro a 27.999 rupie, circa 350 euro, scontati a 22.999 rupie, cioè 288 euro: il modello F21s Pro 5G, invece, dal prezzo pieno di 31.999 rupie, circa 401 euro, è in promo lancio a 25.999 rupie, circa 325 euro.