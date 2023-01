OPPO A78 5G: ufficiale lo smartphone medio-gamma con Dimensity 700 e 50 megapixel

Ascolta questo articolo

Il brand cinese OPPO del gruppo BBK Electronics sfruttando specifiche già note ha appena piazzato in Malesia, per ora in assenza di prezzi, uno smartphone di fascia media, l’OPPO A87 5G, basato sulla scheda tecnica del modello OPPO A58 5G.

OPPO A78 5G (163,8 x 75,04 x 7,99 mm per 188 grammi) è personalizzato nei colori Glowing Black e Glowing Purple, con lo chassis che gode della certificazione di impermeabilità IP54. Il frontale reca un foro in alto al centro mentre dietro uno “stecco” include due grossi oblò da cui si irradiano riflessi. A destra si trova lo scanner per le impronte digitali, che opera in ambito sicurezza assieme alla scansione del volto 2D. Il display è un pannello LCD da 6,56 pollici in HD+, con 60 o 90 Hz di refresh rate, un picco di 600 nits di luminosità e la protezione del vetro Panda Glass.

La fotocamera anteriore arriva a 8 megapixel mentre, posteriormente, vi è una doppia fotocamera: il sensore secondario è un monocromatico da 2 megapixel, chiamato ad accompagnato un sensore primario da 50 megapixel che in modalità upscale, consente di ottenere foto da 108 milioni di pixel. La sezione audio conta su due speaker stereo e pure sul mini-jack audio da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari cablati alla vecchia maniera.

Sotto il “cofano”, si trova il chipset octacore MediaTek Dimensity 700 da 2.2 GHz con GPU Mali-G57 MC2 da 950 MHz: la RAM LPDDR4x da 8 GB guadagna altri 8 GB di memoria virtuale, portandosi a 16 laddove per lo storage UFS 2.2 da 128 GB è prevista l’espansione via microSD. La sezione energetica annovera una batteria da 5.000 mAh che, grazie alla ricarica rapida SuperVooc a 33 watt, arriva da dall’1 al 52% in 30 minuti e dallo 0% al 100% in 67 minuti.

Tra le connettività OPPO A87 5G vanta il Dual SIM 5G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.3, il GPS (Glonass, Galileo e BeiDou) e la microUSB Type-C: per il sistema operativo nascosto sotto l’interfaccia ColorOS 13 la scelta è ricaduta sul recentissimo Android 13.