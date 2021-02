Oppo A54 5G: listato con quadcamera, Android 11 e chip Snapdragon 480

Tra i brand più votati a diffondere il 5G con device accessibili, Oppo continua a tener fede alla propria mission di democratizzare la nuova connettività, col prossimo arrivo (in quel di Giugno), secondo quanto emerso grazie all’operatore telefonico giapponese AU, di un nuovo medio-gamma, battezzato come Oppo A54 5G.

Animato dal sistema operativo stabile più recente, Android 11 (sotto il layer proprietario Color OS 11.1), l’Oppo A54 5G (162.9 x 74.7 x 8.4 mm, per 188 grammi, nelle colorazioni Fantastic Purple e Silver Black) propone un display LCD IPS da 6.5 pollici, risoluto in FullHD+ (1080 x 2400 pixel), secondo un aspetto panoramico a 20:9 (ideale per godere dei contenuti multimediali), con un valore di 405 PPI di pixel per pollici come densità.

Per la selfiecamera, nulla di nuovo, essendo quest’ultima (da 16 megapixel, 1080p@30fps, con face unlock) collocata in un foro in alto a sinistra, come nel “progenitore” Oppo A93 5G, dal quale diverge sul retro, visto che il bumper rettangolare, pur simile, rivela un assetto interno a L rovesciata, in virtù del fatto che, alla fotocamera principale da 48 (f/1.8, messa a fuoco fasica, 1/1.72″, pixel binning, HDR, 4K o FullHD@30fps), ed alle due da 2 megapixel (f/2.4, di cui una per le macro e l’altra per la profondità), è stata aggiunta una quarta fotocamera, da 8 megapixel (123°, f/2.2), per l’ultragrandangolo.

L’array delle connettività, nell’Oppo A54 5G, conta il Dual SIM con 4G VoLTE (LTE / WiMAX 2+), il 5G (sub6 / onde millimetriche), il mini jack da 3.5 mm, il Bluetooth 5.1 LE (aptX HD, A2DP), il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), ed il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), oltre alla microUSB Type-C per caricare rapidamente, a 18W, la batteria da ben 5.000 mAh di capienza (con apposita modalità di risparmio energetico).

Provvisto di uno scanner per le impronte digitali posto sul lato, lo smartphone Oppo A54 5G integra un processore octacore (2.0 GHz) Snapdragon 480 e la GPU Adreno 619: la RAM, da 4 GB, fa il paio con 64 GB di storage, espandibile di altri 256 GB via microSD.