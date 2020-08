Oppo A53: ufficiale a sorpresa con maxi batteria e tripla postcamera

Colpo a sorpresa di BBK Electronics che, anticipando di qualche giorno le previsioni dei leaker, ha appena svelato in India, tramite un evento streaming, un nuovo smartphone di fascia media, l’Oppo A53 che, in edizione 2020, propone differenti opportunità di scelta sia a livello estetico che in termini di specifiche, ma sempre sotto l’egida della rinnovata interfaccia proprietaria ColorOS 7.2 a base Android 10.

Oppo A53, disponibile all’acquisto sin da oggi nelle colorazioni Electric Black, Fancy Blue, e Fairy White, adotta il classico schema di design che vuole un foro frontale in alto a sinistra e, sul retro, assieme allo scanner per le impronte digitali, un bumper rettangolare per Flash LED e multicamera.

Dotato multimedialmente anche di un jack da 3.5 mm, a livello imaging, l’Oppo A53 esibisce un display LCD da 6.5 pollici risoluto in HD+ secondo un aspect ratio a 20:9, con un ottimo refresh rate, da 90 Hz. La selfiecamera punch hole, da 16 megapixel (f/2.0, 1 micron), registra a 1080p@30fps come la tripla fotocamera posteriore, formata da un sensore da 13 (principale, modalità Dazzle Colour che mette a fuoco il soggetto, conferendo effetti sfocati colorati nei dintorni), e da una coppia di moduli ausiliari da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità.

Il processore octacore (1.8 GHz) Snapdragon 460 e la di lui GPU Adreno 610 si avvalgono, secondo le combinazioni di RAM e storage espandibile (+256 GB), di 4+64 GB (12.990 rupie o 148 euro) o di 6+128 GB (15.490 rupie o 176 euro). Sempre all’interno dello chassis, in appoggio dell’Oppo A53 sono presenti diverse connettività, tra cui il Dual SIM ibrido, 4G VoLTE, il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il Bluetooth 5.0 (A2DP), ed il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo): ad energizzare il tutto a dovere concorre una batteria non removibile da 5.000 mAh, caricata rapidamente, a 18W, via Type-C (OTG, reverse connector).

Nello stesso evento di presentazione, il gruppo cinese ha alzato il sipario anche sul degno partner dell’A53 (assieme al quale è acquistabile in bundle, pagandolo solo 899 rupie o 10 euro), rappresentato dal nuovo Oppo Power Bank 2, con capienza energetica da 10.000 mAh, capacità di caricare sia a bassa potenza che in modalità rapida a 18W, venduto anche standalone (per 1.299 rupie, o 15 euro circa).