OnePlus presenta uno smartphone a tema Genshin Impact e due radiatori attivi

OnePlus, noto brand cinese, ha annunciato la versione Genshin Impact Edition dello smartphone OnePlus Ace 2 presentato in Cina a inizio anno e da noi arrivato come OnePlus 10R, oltre a un accessorio per il raffreddamento degli smartphone.

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition, dalle specifiche immutate rispetto al modello standard, ha una colorazione rosso Lava RED con una finitura in similpelle provvista financo di finte cuciture: il tema è ispirato a Xiangling, la capocuoca del ristorante Wanmin, un personaggio quadristellato di elemento Pyro, tipico del noto action GDR asiatico. A tale personaggio sono dedicati anche gli accessori nella confezione a tema: si tratta di card, di un libro pop-up, di adesivi, e di un poster. Lo spillino per estrarre le SIM è invece a forma di simpatico animaletto, facile da tenere tra più dita.

Lato software OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition presenta personalizzazioni a tutto campo, con suonerie, sfondi, temi, icone e tastiere virtuali a tema. Le vendite in Cina partiranno dal 25 Aprile, al prezzo di 3.699 yuan, circa 492 euro nostrani, per la sola configurazione con RAM da 18 GB e storage da 512 GB.

I due marchi imparentati OnePlus e Vivo, durante le presentazioni della kermesse MWC 2023, hanno mostrato come la dissipazione attiva a liquido potrà entrare a far parte anche degli smartphone. Nel frattempo è possibile migliorare lo smaltimento del calore con alcuni accessori, come l’OnePlus 45W Liquid Cooler: al suo interno c’è un circuito che fa circolare il liquido e lo raffredda. Di base costa 499 yuan, pressappoco 65 euro.

L’utente che volesse risparmiare può optare per un sistema più classico, ovvero per OnePlus 18W Freezing Point. Anche questo accessorio, come il precedente, si attacca agli smartphone via clip e risulta compatibile anche con gli smartphone non OnePlus: solo che al posto del liquido, all’interno del suo chassis in alluminio serie 1000 dall’elevata (200 W/mK) efficienza energetica e con superficie di 1800 mm², vi è una ventola (con 3 livelli di velocità settabili via toggle). In questo caso, il prezzo dell’accessorio scende a 3.999 rupie (secondo il mercato indiano), che corrispondono a circa 45 euro.