OnePlus 8 5G: spunta la foto del manuale utente, svelando un particolare del design

In questi ultimi anni, OnePlus è diventato un marchio di riferimento nel mercato degli smartphone Android. I prodotti realizzati dall’azienda cinese, fin dai primi presentati sul mercato, sono stati caratterizzati da un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo, senza scendere a compromessi troppo evidenti. Sebbene il prezzo degli smartphone sia aumentato nel corso degli anni, la filosofia “Never Settle” rimane pressoché immutata in OnePlus, diventata ormai garanzia di qualità.

Chiunque segua da vicino le vicende che riguardano OnePlus sa per certo che l’azienda è solita lanciare due smartphone all’anno. Dopo la commercializzazione della line-up OnePlus 7T, pare che si stia già pensando ai nuovi dispositivi che potremo vedere da qui a qualche mese. Stiamo parlando ovviamente di OnePlus 8, del quale sono emersi alcuni dettagli degni di nota.

Emersa la prima pagina della ‘Start Guide’ di OnePlus 8

Come anticipato poc’anzi, qualche ora fa è emersa una particolare fotografia che riguarda proprio il prossimo smartphone dell’azienda di Pete Lau. Nello specifico, si tratta della foto della guida di avvio rapido di OnePlus 8. Normalmente ciò non costituirebbe un elemento di particolare rilievo, ma la realtà dei fatti sarebbe un po’ diversa.

La guida di avvio rapido, in questo caso, ritrae la parte frontale dello smartphone: ciò, ovviamente, permette di osservare alcuni dettagli di rilievo. Quello di maggior impatto è rappresentato, senza ombra di dubbio, dalla fotocamera frontale: per la prima volta anche OnePlus abbraccia l’idea del foro nel display per la fotocamera, scelta peraltro seguita anche da altri produttori. Se quanto raffigurato fosse confermato, tale fotocamera troverà posto nella parte in alto a sinistra dello smartphone.

Anche per questi dispositivi dovrebbe essere presente lo sblocco con l’impronta digitale al di sotto del display, come suggerito dalla grafica. Per il resto possiamo ancora notare il tasto POWER e il bilanciere del volume, entrambi posti nella parte laterale a destra dello smartphone (dovrebbe esserci anche il famoso slider su tre posizioni).