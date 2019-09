OnePlus 7T rinnoverà completamente il suo design, a differenza della variante ‘Pro’

Non tutti conoscono OnePlus, un brand cinese produttore di smartphone che, in questi ultimi anni, ha fatto molto parlare di sé. Per chi non avesse mai sentito parlare di questo marchio, sappiate che OnePlus è un’azienda produttrice di smartphone appartenenti alla fascia top di gamma (eccetto qualche dispositivo, meno fortunato degli altri) e che ha ottenuto uno strepitoso successo grazie all’ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo.

Sebbene negli ultimi modelli questo fattore sia un po’ venuto a mancare, l’azienda cinese rimane comunque un brand affidabile per chi desidera avere telefoni performanti e senza troppe criticità. Oggi, in particolare, parleremo della nuova line-up di smartphone che OnePlus dovrebbe presentare il prossimo 26 Settembre.

OnePlus 7T: le fotocamere saranno disposte a cerchio

In questo articolo ci soffermiamo su alcuni leak riguardanti il design dei futuri smartphone, i quali sono ‘confermati’ da alcune cover posteriori emerse in rete. I riflettori, in particolare, si focalizzano sul modello standard ovvero sull’OnePlus 7T. Stando agli ultimi rumor, il design della parte posteriore potrebbe rappresentare una novità in casa OnePlus.

Stando a quanto trapelato in rete, lo smartphone in questione non dovrebbe più avere la disposizione verticale ‘a semaforo’ delle fotocamere. Il produttore, infatti, potrebbe aver deciso di adottare una particolare disposizione circolare dei sensori fotografici che, con tutta probabilità, saranno ben tre. Si tratterebbe di una differenza stilistica volta probabilmente a differenziare tale modello dal predecessore.

OnePlus 7T Pro, invece, non dovrebbe presentare molte differenze

Diverse sono le cose per quanto riguarda OnePlus 7T Pro. Le ultime immagini delle back cover emerse in rete confermerebbero nuovamente la disposizione verticale dei sensori fotografici. Le cover mettono in risalto anche una particolare rientranza, la quale dovrebbe essere dedicata al sensore ToF.

Nella parte superiore dello smartphone, analogamente al predecessore, dovrebbe prendere posto la fotocamera pop-up. Per il resto, per sapere tutte le altre informazioni su questi prodotti non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale fissata al prossimo 26 Settembre (ricordiamo che, in tale sede, sarà possibile toccare con mano anche la fantomatica OnePlus TV).