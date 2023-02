OnePlus 11 Concept: al MWC 2023 svelato lo smartphone con dissipazione a liquido

Ascolta questo articolo

Secondo voci di corridoio OnePlus avrebbe mostrato un interessante prototipo di smartphone al MWC 2023 e il tutto si è rivelato essere veritiero grazie alla esibizione dell’OnePlus 11 Concept.

Non è la prima volta che OnePlus usa una kermesse internazionale per esibire dei prototipi le cui tecnologie poi si faranno strada. Nel 20202 apparve il Concept One, col retro che cambiava colore via elettrocromia, mentre l’anno dopo nel 2021 venne mostrato l’8T Concept col medesimo retro elettrocromico ma che si controllava senza toccarne la superficie, via gesture. Questa volta il prototipo, per ora non ancora funzionante, si è sostanziato nell’OnePlus 11 Concept.

Spesso 5,04mm, elimina le cornici attraverso profonde curve per lo chassis unibody in vetro. L’elemento che più stupisce è il sistema di raffreddamento Active Cryoflux , davvero a liquido come in alcuni PC, che prevede alcuni microcanali nel quale scorre il liquido raffreddante, spinto da una minuscola (0,2 cm²) pompa piezoelettrica in ceramica di livello industriale. Il retro mostra in trasparenza il liquido che scorre nei canali, portando benefici su più livelli.

In ambito gaming, la dissipazione pari a 2,1° in meno permette di non perdere, causa throtteling, quei preziosi 3-4 fps mentre, in fase di ricarica, la riduzione è di 1,6° che permette di risparmiare tra i 45 secondi e il minuto nella ricarica completa. Ovviamente, il fatto che non siano grandi numeri si spiega col fatto che si tratti di un prototipo.

In quanto tale, l’OnePlus 11 Concept ha usato dei LED per mostrare come apparirebbero i canali di dissipazione quando pervasi dal liquido refrigerante, ma il costruttore non ha escluso che in fase finale il prodotto, qualora commercializzato, possa conservare i LED nei canali per dare al sistema di raffreddamento Active CryoFlux un po’ di verve in più, secondo un assunto portato alla ribalta dallo smartphone Nothing (1) di Pete Lau.