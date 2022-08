Nuovo iPhone 14 Pro: tra rumors e certezze

Ascolta questo articolo

Diamo un’occhiata ad alcune delle più recenti indiscrezioni emerse sull’iPhone 14 Pro. Uno dei cambiamenti più importanti sarà l’aspetto fisico dell’iPhone 14 Pro. Infatti, i dispositivi Pro subiranno un restyling, con la tacca del display ridotta e con il ritaglio del foro dedicato alla fotocamera.

Un altro miglioramenteo riguarda la sua fotocamera. La fotocameta del nuovo iPhone 14 pro riceverà un aggiornamento a un sensore più grande che va dall’attuale 1,0 µm a 1,4 µm. Questo importante aggiornamento dovrebbe consentire, al nuovo smartphone, di acquisire immagini migliori in scenari con scarsa illuminazione, facendo meno affidameno sulla fotogradia computazionale.

Un peso molto importante sulla scelta del nuovo smartphone è il prezzo perchè, secondo le ultime indiscrezioni, il costo dei componenti e delle parti che costitutiscono il nuovo iPhone 14 Pro è aumentato del circa 70%, ma attualmente non ci sono conferme che indichino se questo aumento di costo sia trasferito ai consumatori. Probabilmente, i modelli Pro avranno un aumento di prezzo in generale ma non equiparabile all’aumento dei costi dei componenti.

Per quanto riguarda i colori, come previsto, per i nuovi modelli Pro, il Sierra Blue dell’anno scorso verrà ritirato e verrà introdotto un nuovo colore, il viola, per sostituirlo. Molto probabilmente Apple avrà un soprannome migliore per il colore quando debutterà all’evento Apple. C’è anche la possibilità che rimanga una variazione del colore verde alpino.

Anche MagSafe per iPhone potrebbe ottenere un piccolo miglioramento, con Apple che utilizza magneti più potenti per creare connessioni migliori con gli accessori. Ciò dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza con accessori più pesanti come il pacco batteria MagSafe e il portafoglio con MagSafe.

La fonte discute anche di un nuovo accessorio per la batteria, sebbene non siano state menzionate le specifiche di questo dispositivo. Inoltre, coloro che sperano di mettere le mani su un modello in titanio dell’iPhone potrebbero essere delusi, poiché potrebbe non essere realizzato in questa versione. Apparentemente, è stato realizzato un prototipo, ma a causa dei costi e della difficoltà di produzione, secondo quanto riferito è stato cancellato. Ultimo ma certamente non meno importante, proveniente dalla stessa fonte, è il rumor secondo cui i nuovi modelli di iPhone Pro partiranno da 128 GB di spazio di archiviazione e raggiungeranno ancora una volta il massimo a 1 TB.

Sebbene ci siano sicuramente molte informazioni in uscita sull’iPhone prima del suo rilascio, è importante notare che nessuna di queste è stata confermata da Apple. Sebbene alcune delle fonti abbiano avuto buoni risultati, le cose possono sempre cambiare.