Nuovi tagli di ricarica per Vodafone: torna il taglio da 8 euro e arriva Giga Ricarica 20

In questi ultimi mesi, Vodafone è diventata particolarmente nota per la questione sulle ricariche. Tempo fa l’operatore rosso ha introdotto le ‘ricariche speciali’ da 5 e 10 euro, le quali fornivano 4 e 9 euro di credito effettivo ed un servizio aggiuntivo chiamato Giga Ricarica (il quale aggiunge 3 GB di traffico dati alla normale promozione del cliente, validi per un solo mese). Ciò non è andato a genio al garante delle telecomunicazioni, il quale avrebbe presentato un’apposita diffida vista la contestuale rimozione delle ricariche standard da 5 e 10 euro.

Nonostante ciò, l’operatore rosso non demorde e torna ad applicare modifiche ai propri sistemi di ricarica. Vi anticipiamo che alcune di queste non saranno operative fin da subito ma sarà necessario attendere un po’ di tempo, almeno fino al 25 Febbraio prossimo.

Vodafone inaugura la ricarica da 8 euro e il servizio Giga Ricarica 20

La prima novità introduce un nuovo taglio di ricarica, apparentemente insolito ma che in alcuni casi specifici può rivelarsi adatto alle esigenze del cliente. Si tratta del taglio di ricarica da 8 euro. Per la precisione, tale taglio include solo il credito cosicché paghiate 8 euro di ricarica per avere 8 euro di credito telefonico. Tale opzione di ricarica sarà operativa a partire dal 25 Febbraio (come annunciato in precedenza) e sarà attivabile sul sito ufficiale, nei punti vendita Vodafone e in alcuni negozi abilitati (tabaccherie, bar, edicole, ecc…).

La seconda novità riguarda il nuovo servizio Giga Ricarica 20. Come le varianti introdotte qualche tempo fa, Giga Ricarica 20 ha un costo di 20 euro ed include 19 euro di traffico telefonico ed un servizio ‘premium’ aggiuntivo. Nello specifico, riceverete un bundle extra di traffico dati avente una validità pari ad 1 mese, senza alcun rinnovo previsto.

Prestate attenzione ad una particolare modalità di funzionamento del suddetto servizio: se effettuate due ricariche di quest’ultimo tipo nello stesso giorno, avrete a disposizione il traffico dati complessivamente conferitovi dalle due ricariche; se effettuate due ricariche di questo tipo in due giorni diversi, invece, avrete a disposizione solo il traffico internet aggiuntivo conferitovi dalla ricarica più recente.