Nuova variante (ora USA) per il feature phone Nokia 225 4G

A pochi mesi di distanza dalla presentazione in Cina del Nokia 225 4G (in coppia col quasi gemello 215 4G), HMD Global salomonicamente ha presentato una variante dello stesso feature phone all’altro capo del mondo, negli USA, prefigurandolo come una chiave d’accesso, a basso costo verso la connettività anche in favore di quel target di utenza (es. bambini, anziani) che, per un motivo o per un altro, sino ad ora era sconnesso.

Nokia 225 4G (nella variante TA-1282, che ha ottenuto le certificazioni LTE dalla FCC a fine Agosto) si conserva maneggevole, col suo chassis compatto (124.7 x 51 x 13.7 mm) leggermente curvo sul retro (keymat), redatto nelle colorazioni Black, Classic Blue e Metallic Sand.

Il frontale del nuovo feature phone, sotto la capsula auricolare collocata nella spessa cornice superiore, presenta un display TFT da 2.4 pollici, a colori, risoluto a 240 x 320 pixel (QVGA) secondo un rapporto panoramico a 4:3, sul quale è possibile visionare Facebook, giocare a Snake, provare altri giochi prima di comprarli, e usare qualche altre app preinstallata, fornita col sistema operativo Series 30+. Poco sotto, corre l’ormai iconica pulsantiera fisica comprensiva di tasti funzione separati.

Presente una sola fotocamera, da 0.3 megapixel sul retro, l’uso come player del Nokia 225 4G americano è possibile sia ricorrendo alla Radio FM utilizzabile mediante il jack da 3.5 mm, che grazie all’espansione (+32 GB) dello storage interno, qui da appena 64 MB, praticamente la metà della RAM prevista, da 128 MB, in appoggio al processore Unisoc USM9117.

Corredato anche di Wi-Fi e Bluetooth 5.0, il Nokia 225 4G, in vendita a 49.99 dollari sia presso store di terze parti (es. bhphotovideo) che in quello ufficiale (nokia.com) della N finnica, sfrutta la porta microUSB 2.0 per caricare (a 2.5W) la batteria removibile, da 1.150 mAh, ed integra un modem per il 4G in appoggio alle due nanoSIM supportate.