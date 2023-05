Nokia XR21: ufficiale il rugged phone targato HMD Global

Dopo le accurate indiscrezioni dei giorni scorsi, proseguendo un progetto iniziato nel 2019 col modello 800 Tough, Nokia ha presentato ufficialmente lo smartphone Nokia XR21, uno smartphone rugged economico, ma con buone prestazioni, in grado di resistere alle prove sul campo più estreme.

Nokia XR21, erede del modello XR20, ha un telaio (168 x 78,58 x 10,45 mm, per 235 grammi) impermeabile IP68 in grado di reggere cadute da 1,8 metri, ad immersioni a 1,5 metri e mezzo in acqua per mezzora, conservandosi operativo da -20 a + 55°, resistendo a spruzzi d’acqua ad alta pressione (100 Bar). Lo schermo, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, e usabile anche con le dita bagnate o guantate, è un pannello LCD Full HD (2.400 x 1.080 pixel) da 6,49 pollici, con 120 Hz di refresh rate e 500 nits di picco come luminosità massima. Le cornici si vedono meno ai lati, ma più sul mento e sulla fronte, sotto la quale c’è un foro.

La fotocamera frontale, con fuoco fisso, è da 13 megapixel, grazie a un sensore da 1/3,06” con lunghezza focale dell’obiettivo a f/2,45 e pixel da 1 micrometro. Sul retro c’è un lingotto rettangolare verticale che, sopra il Flash LED, pone i sensori di una dual camera, tra cui un sensore principale Omnivisio (1/2”) da 64 megapixel, con pixel binning 2×2 e pixel da 0.8 micrometri, e un ultra grandangolo con fuoco fisso, mediante un sensore da 8 megapixel (1/4”, f/2.2, con dimensione dei pixel da 1,12 micrometri). La capacità di girare e catturare video è a 1080p. Lato audio, si ravvisa la presenza di potenti (96 dB) speaker stereo, per sentire e farsi sentire anche in ambienti molto rumorosi.

Se il sistema operativo è Android 13 quasi stock, il cuore hardware di questo Nokia XR21 è un octacore (2,2 GHz) Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nanometri con GPU Adren 619. L’assetto mnemonico prevede 6 GB di RAM mentre lo storage, che è da 128 GB, non può essere ampliato mancando lo slot per la microSD. Le connettività dello smartphone sono complete visto che troviamo il 4 e 5G, la doppia SIM con supporto alla eSIM, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ax/6, il GPS, il mini-jack da 3.5 mm, l’NFC per i pagamenti contactless e la microUSB 2.0 Type-C.

La batteria del Nokia XR21 è da 4.800 mAh, con carica rapida a 33W. Il costruttore, che non ha dettagliato prezzo e disponibilità (nelle prossime settimane per quel che riguarda l’Italia) del suo rugged phone, ha promesso aggiornamenti di sicurezza sino al Maggio del 2027 e funzionali sino al Maggio 2026.