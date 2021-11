Nokia X100 5G: ufficiale lo smartphone con audio OZO, ricarica wireless e molto altro

Inizia col piede giusto il middle week di annunci di HMD Global che, nelle scorse ore, ha proposto per il mercato statunitense il medio-gamma Nokia X100 5G, distribuito localmente, in colorazione Midnight Blue, dagli operatori Metro e T-Mobile (quindi in versione monoSIM), al prezzo di 252 dollari (circa 218 euro), dal venturo 19 Novembre.

Nokia X100 5G (171.44 x 79.7 x 9.1 mm, per 271 grammi) colloca di lato lo scanner per le impronte digitali e il pulsante per richiamare Google Assistant, un vetro protettivo Gorilla Glass 3 davanti e, dietro, il supporto alla ricarica wireless.

Il lato A del device esibisce un display LCD da 6.67 pollici, FullHD+, con 20:9 di aspect ratio, 60 Hz di refresh rate, e foro centrale alto per la selfiecamera, da 16 megapixel, con face unlock. Anche il retro propone un buon comparto imaging, con un oblò centrale che circoscrive i sensori della quadcamera, da 48 (principale, ottiche Zeiss, autofocus), 5 (ultragrandangolo), 2 (bokeh, profondità), 2 (macro) megapixel. L’audio, come spesso avviene col brand finnico, gode dell’implementazione immersiva Nokia OZO frutto dell’omonima quanto (troppo, per l’epoca) avveniristica videocamera stereoscopica a 360°.

Sempre in quota audio, va annoverata la presenza del mini-jack da 3.5 mm (con Radio FM) per cuffie e auricolari cablati. Assieme alla GPU Adreno 619 è il processore octacore (2.0 GHz di punta) Snapdragon 480, realizzato da Qualcomm a 8 nanometri, a dirigere le elaborazioni del Nokia X100 5G, ed a portare il modem per il 5G, sub-6Hz: la configurazione di memoria prevista contempla 6 GB per la RAM e 128 GB, espandibili di 1 TB via microSD, quanto a storage.

Già detto della ricarica wireless, tramite la porticina microUSB Type-C vien caricata cablatamente, a 18W, la batteria da 4.470 mAh: le restanti specifiche del Nokia X100 5G annoverano il 4G, il Wi-Fi ac dual band con antenne 2×2 MIMO, il GPS, il Bluetooth 5.1 e il modulo NFC per i pagamenti contactless. Per il sistema operativo, è di ruolo Android 11, praticamente stock.