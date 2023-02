Nokia presenta al MWC 2023 gli smartphone low cost G22, C22 e C32

Ascolta questo articolo

Puntuale, Nokia (ovvero HMD Global), è stata tra i primi marchi ad anticipare le proprie creazioni in vista del MWC 2023 di Barcellona. Nella prima giornata di anteprime, il brand finlandese, oltre a promettere di trasferire in Europa la produzione dei suoi smartphone Nokia 5G, ha annunciato tre nuovi smartphone economici, con focus differenti, ma anche con tanti punti in comune.

I nuovi smartphone, per la precisione i Nokia G22, C22 e C32, hanno una notevole resistenza, rispetto alla concorrenza (non vien precisata quale), di fronte alle cadute e anche elementi comuni lato software. Super Battery Saver spreme al massimo le batterie prolungando l’autonomia, mentre l’estensione virtuale della memoria regala sino a 3 GB di RAM aggiuntiva.

Impermeabile secondo il grado IP52, listato da 179 euro, il Nokia G22 (165 x 76.2 x 8.5 mm per 196,2 grammi) è nato con la riparabilità in mente. Grazie a una collaborazione con iFix, sarà possibile riparare schermi danneggiati, batterie difettose e porte di ricarica allargate tramite guida di riparazione, parti di ricambio (rispettivamente di 44,99, 22,99 e 18,99 sterline, visto l’esordio del device a Marzo nello UK) e kit di strumenti (5 sterline, su iFix.com). Da notare che il Nokia G22 ha 3 anni di garanzia e la scocca posteriore in plastica al 100% riciclata.

Dietro un vetro Gorilla Glass 3, c’è un display con notch, un LCD da 6,5 pollici risoluto in HD+ con 90 Hz di refresh rate. Sotto lo schermo opera il SoC octacore Unisoc T606 a 12 nanometri con GPU Mali-G57 MP1, 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage UFS 2.2. Dietro, la tripla fotocamera ha un sensore principale da 50 e due sensori ausiliari da 2 megapixel. L’audio adotta la tecnologia proprietaria OZO (nata in occasione di una curiosa fotocamera di tanti anni fa) che assicura “bassi potenziati e un suono più nitido“. Lo scanner per le impronte digitali si trova di lato, mentre la batteria, da 5.050 mAh, trova la carica rapida a 20W. Sarà disponibile nei colori Meteor Grey e Lagoon Blue con Android 12 a bordo beneficiato da 2 anni di major update e da 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Il successivo Nokia C22 (164.6 x 75.9 x 8.6 mm per 190 grammi), certificato IP52, ha un vetro 2.5D davanti al display, un LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+. In questo caso la selfiecamera è da 8 megapixel mentre dietro vi sono due fotocamere, con quella principale da 13 megapixel (autofocus, 1080p@30fps) e quella secondaria da 2 megapixel. All’interno dello chassis, in metallo, con telaio unibody in policarbonato, si cela un chipset Unisoc 9863A1 con 2/3GB di RAM e 64 GB di storage eMMC 5.1. Lo scanner per le impronte digitali è sul retro, mentre la batteria, da 5.000 mAh, trova la sua carica solo a 10W. I colori sono Midnight Black o Sand, mentre il sistema operativo è Android 13 Go edition. Costerà a partire da 109 euro.

Nokia C32 (164.6 x 75.9 x 8.6 mm, per 199,4 grammi), con fingeprint laterale, ha quasi tutto in comune col Nokia C22. Al sensore macro da 2 megapixel, però, qui si affianca un sensore fotografico principale da 50 megapixel (autofocus, 1080p@30fps). Provvisto dello stesso display da 6,5” HD+ in 20:9 resistente ai graffi, come chipset vi è un octacore Unisoc SC9863A a 28 nanometri, mentre la dotazione di RAM arriva è da 3/4 GB. Lato connettività anche questo modello prevede la Radio FM wireless, il Bluetooth 5.2 con A2DP, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il mini jack da 3,5 mm, e il GPS. Ideato nelle tre colorazioni Charcoal, Autumn Green e Beach Pink, lato software si sostiene che abbia quello “più personalizzato fino ad oggi per un’esperienza smartphone moderna“. Costerà a partire da 129 euro.