Nokia G42 5G: il nuovo smartphone economico con Snapdragon 480 Plus e fotocamera da 50 MP

Nokia ha annunciato il suo nuovo smartphone di fascia bassa, il Nokia G42 5G, che offre prestazioni decenti e una buona autonomia a un prezzo accessibile. Il dispositivo è dotato di un chipset Snapdragon 480 Plus, una fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 5.000 milliampere.

Il Nokia G42 5G ha un design semplice ma elegante, con una scocca in plastica e un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia per la fotocamera frontale da 8 megapixel. Il pannello ha una luminosità di 400 nits e supporta la modalità notturna e la modalità lettura.Sul retro, il Nokia G42 5G ospita una fotocamera principale da 50 megapixelcon apertura f/1.8, accompagnata da una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera supporta la modalità notte, la modalità ritratto, il time-lapse e lo slow-motion.

Inoltre, il dispositivo ha un lettore di impronte digitali posteriore e uno sblocco facciale. Sotto il cofano, il Nokia G42 5G monta un chipset Snapdragon 480 Plus, una versione potenziata del Snapdragon 480 che offre una frequenza di clock maggiore. Il processore è abbinato a 4 GB o 6 GB di RAM e a 64 GB o 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il sistema operativo è Android 11 con l’interfaccia Android One, che garantisce aggiornamenti regolari e una esperienza fluida.

La batteria del Nokia G42 5G è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10 W tramite il connettore USB Type-C. Secondo Nokia, il dispositivo può offrire fino a due giorni di autonomia con una singola carica. Il telefono supporta anche la connettività 5G, il Wi-Fi dual-band, il Bluetooth 5.1, il GPS, il mini jack audio da 3,5 mm e la radio FM.

Una delle caratteristiche distintive del Nokia G42 5G è la sua riparabilità. Il dispositivo è stato pensato per essere riparato con QuickFix, pertanto gli utenti potranno sostituire in autonomia schermo, porta di ricarica e batteria grazie alle guide e alle parti di ricambio messe a disposizione da iFixit. Il Nokia G42 è il primo smartphone di HMD Global con connettività 5G riparabile e si presenta al pubblico in versione So Purple; la back cover posteriore è riciclata al 65% e lo smartphone viene confezionato in un imballaggio misto certificato FSC.

Il Nokia G42 5G sarà disponibile in Cina dal 30 giugno al prezzo di 1.599 yuan (circa 207 euro) per la versione da 4/64 GB e in Europa dal 28 giugno al prezzo di 229 euro per la versione da 4/128 GB e 249 euro per quella da 6/128 GB. Non si sa ancora se il dispositivo arriverà anche in altri mercati.