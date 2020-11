Nokia 8000 e Nokia 6300: ecco i nuovi feature phone, con 4G e KaiOS

Dopo essersi già cimentata in alcune operazioni nostalgia con i feature phone Nokia 3310 e Nokia 8110, la finlandese HMD Global, cui è stata affidata la rinascita della sezione mobile della grande N dopo l’infelice matrimonio con Microsoft, ha annunciato, confermando i rumors degli ultimi tempi, anche i nuovi Nokia 8000 e Nokia 6300.

Nokia 8000 (132,2 x 56,5 x 12,34 mm), ispirato a una serie particolarmente curata del brand di Espoo, ha uno chassis in simil vetro particolarmente ideale nel supportare le “preziose” colorazioni Citrine Gold, Onyx Black, Topaz Blue, e Opal White, anche in ragione della finitura metallica cromata posta sul quadratino centrale. Quest’ultimo, posizionato sotto il display QVGA da 2.4 pollici, e sopra il tastierino numerico, è funzionale a direzionare l’utente nell’interfaccia del sistema operativo KaiOS, benché – per effettuare chiamate o dettare i messaggi – si possano anche usare i comandi vocali inoltrati ad Assistant.

Grazie al sistema operativo menzionato, ed alla connettività 4G (che può essere anche condivisa, grazie all’hotspot Wi-Fi), presente sia nella versione mono che in quella dual SIM, il Nokia 8000, che già comprende un player musicale, capace di operare in tandem con la Radio FM (e il jack da 3.5 mm), può scaricare (anche col Wi-Fi, se del caso) varie applicazioni, tra cui YouTube, ma anche Facebook e WhatsApp.

Comprensivo di una fotocamera da 2 megapixel, per eseguire occasionali foto, confortati dal LED che funge anche da torcia, ovviamente inclusivo anche del GPS, (A-GPS), con il Bluetooth qualora fosse necessario utilizzare un paio di cuffie senza fili, il Nokia 8000 è mosso dal quadcore Qualcomm Snapdragon 210, inclusivo di una GPU Adreno 304, ottenendo il supporto mnemonico da 512 MB di RAM e da 4 GB di storage, cui se ne possono aggiungere altri 32, via microSD.

Come i modelli di riferimento, anche il nuovo Nokia 8000 garantisce un’elevata autonomia (18.7 giorni di stand-by se DualSIM, 25.2 giorni se monoSIM, con un’operatività conversazionale che oscilla dalle 7.4 ore sotto GSM alle 3.1 sotto LTE), grazie alla batteria da 1.500 mAh che, pur caricabile mediante una normale microUSB 2.0, può comunque essere rimossa.

Ispirato invece ad un modello tradizionale noto con lo stesso nome, il nuovo Nokia 6300 (131,4 x 53 x 13,7 mm) condivide quasi tutte le specifiche già viste con l’altro modello, dal quale diverge per la fotocamera, qui solo VGA, e per l’autonomia che, sempre affidata alla batteria da 1.500 mAh, è leggermente differente (25,1 giorni se monoSIM, 16.3 giorni con doppia SIM, conversazioni telefoniche per 7.6 ore col GSM, e per 3.5 sotto 4G).

In tema distributivo, è già noto che i nuovi feature phone arriveranno anche in Italia, ai primi di Dicembre: il Nokia 8000 sarà acquistabile per 99.99 euro, inizialmente solo nelle palette Opal e Onyx. In maggiori colori (Cyan Green, Powder White, e Light Charcoal), invece, e per soli 69.99 euro, si potrà comprare il super basico Nokia 6300.