Nokia 7.1: l’atteso medio gamma HMD Global arriva con un’esperienza multimediale premium

Come anticipato qualche giorno fa dal famoso leaker Roland Quandt, la finlandese HMD Global – nel corso di un evento londinese collegato via streaming con Milano – ha presentato l’ambito medio gamma Nokia 7.1 (ex codename Rooster), inteso come evoluzione del precedente Nokia 7 Plus.

Il Nokia 7.1, allestito nelle colorazioni Gloss Midnight Blue e Gloss Steel, è stato realizzato con del vetro a coprire sia il frontale (2.5D), dominato da un notch, che il retro: il frame laterale, fatto di alluminio serie 6000 con doppia anodizzazione e smussatura dei bordi grazie al taglio a diamante, rende comodo la tenuta del device nel palmo della mano.

Detto della cura realizzativa con cui è stato ottenuto, un altro elemento per il quale il Nokia 7.1 si distingue è l’esperienza multimediale che è in grado di offrire: il monitor LCD IPS è un pannello PureDisplay da 5.84 pollici, con risoluzione FullHD+ (2280×1080 pixel, visto l’aspect ratio a 19:9) dotato di supporto allo standard HDR10 (gestito sia da YouTube che da Netflix, con rendering in tempo reale dalla qualità SDR), e – quindi – in grado di assicurare colori realistici e un ampio contrasto dinamico (1.000.000:1).

La fotocamera anteriore vanta 8 megapixel (f/2.0) di risoluzione e, grazie all’intelligenza artificiale permette di applicare allo scatto – in operazioni di realtà aumentata – maschere, filtri, e personaggi tridimensionali. Sul retro, ove troviamo anche lo scanner per le impronte digitali, sempre al centro è posta la doppia fotocamera principale con ottiche Zeiss, supportata dal Flash LED dual tone, dalla messa a fuoco con rilevamento di fase, e dalla stabilizzazione elettronica delle immagini: il primo sensore (f/1.8, pixel grandi 1.28 micron) è da 12 megapixel, mentre il secondo arriva a 5 megapixel (f/2.4) ed assicura la profondità di campo agli scatti, beneficiati anche dal riconoscimento delle scene. Grazie alle opportune feature software, il Nokia 7.1 è in grado di scattare foto (boothie) o girare video (dual-sight) unendo quanto visto in simultanea dalle fotocamere posteriori e frontali mentre, in tema di audio, la sensazione di immersività sonora (alla Radio FM o nelle cuffie connesse al jack da 3.5 mm) è garantita dalla tecnologia Nokia OZO audio.

Per ottenere simili risultati, i calcoli da ottemperare sono molti: per fortuna, il Nokia 7.1 si avvale del processore a 8 core Snapdragon 636 e della scheda grafica Adreno 509: per le memorie, invece, il tutto dipende dalla versione che si sceglie. Quella base dichiara 3 GB di RAM (LPDDR4X) e 32 GB (eMMC 5.1, espandibili fino a 400 GB) di storage, laddove quella che potremmo definire “plus” opta per 4 GB di RAM e 64 GB di ROM.

Capitolo connessioni e batteria. Il Noki 7.1 è molto aggiornato nel primo caso, col Dual nanoSIM ibrido e il 4G (cat.6 VoLTE) attivo su ambedue le schedine telefoniche, senza contare il GPS (Glonass), il Wi-Fi ac dual band, ed il Bluetooth 5.0: manca l’NFC ma, in compenso, tramite la microUSB Type-C si ricarica rapidamente – in mezzora – il 50% della batteria, da 3.060 mAh. Il sistema operativo, pronto a ricevere Pie 9.0 a Novembre, è Android Oreo 8.1 con adesione al programma Android One (2 anni di feature update garantiti, 3 anni di patch securtive, interfaccia stock).

Già in pre-ordine dal 5 Ottobre sugli e-commerce di Amazon e Mediaworld o nei negozi fisici della catena Expert, il Nokia 7.1 – nella versione base – sarà disponibile ufficialmente dal 15 Ottobre, ad un prezzo di 359 euro: nelle settimane a seguire, invece, dovrebbe arrivare anche la variante con più memoria, a un listino ancora da definire.