Nokia 2720 V Flip: ufficiale il feature phone ibrido con WhatsApp e KaiOS

La moda attuale degli smartphone pieghevoli o srotolabili ha avuto, in passato, un illustre antenato nella figura del flip phone, da qualche tempo attualizzatosi grazie ai Razer di Motorola/Lenovo: coloro che desiderassero funzioni più basiche, ma comunque ancorate ai tempi moderni, senza però dover spendere troppo, possono puntare sui feature phone ibridi animati da KaiOS, come il Nokia 2720 V Flip, messo in campo (oltre che in Italia, via Amazon) anche negli USA, con il locale operatore Verizon che per l’occasione l’ha prezzato, dal 20 Maggio, a 79.99 dollari.

In policarbonato colorato (rosso, nero, o grigio), il Nokia 2720 V Flip (10.48 x 5.45 x 1.84 cm, per 118 grammi) di HMD Global presenta, all’esterno, su un lato, una fotocamera da 2 megapixel, affiancata dal Flash LED per gli scatti con poca luce e, sull’altro, un piccolo display da 1.3 pollici che mostra, a colori, dettagli quali l’ID del chiamante, l’ora e la data. Spalancato, il flip phone esibisce un più grande display a colori, da 2.8 pollici, risoluto in QVGA con, immediatamente sotto, un tastierino alfanumerico fisico che, nel dettare i testi o il richiedere una chiamata, può essere ovviato dal ricorso a Google Assistant. Su un lato, campeggia un tasto adibito agli SOS (per chiamate d’emergenza o sms con tanto di posizione).

Le specifiche della scheda tecnica del Nokia 2720 V Flip riportano agli albori della moderna telefonica dato che il processore scelto, un dual core (1.1 GHz) Qualcomm 205, risulta appoggiato da 512 MB di RAM e da appena 4 GB di storage, espandibili – ricorrendo a una microSD – di altri 32 GB.

Corredato delle connettività senza fili Wi-Fi n e Bluetooth 4.2, oltre che del classico jack da 3.5 mm per l’uso delle cuffiette, il device di Nokia si avvale dell’LTE per consentire il video streaming, le chiamate in HD, e financo la condivisione del collegamento a internet (hotspot Wi-Fi) facendo in pratica da modem 4G. La batteria, da 1.500 mAh, una volta caricata tramite la porticina microUSB, promette, a detta dell’azienda, qualcosa come 26 giorni di stand-by.

In tema di sistema operativo, risulta integrato il summenzionato KaiOS, che porta in dote – oltre ad alcune funzioni in ottica accessibilità (ingrandimento del testo, incremento del volume per gli avvisi) – l’integrazione di app quali Facebook, WhatsApp, e YouTube.