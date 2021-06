Nokia 110 4G e 105 4G: ufficiali da HMD i nuovi feature phone con connettività LTE

Secondo un dossier diffuso da Counterpoint, Nokia by HMD Global è stato tra i marchi più premiati come vendite (11 milioni di dispositivi spediti) quanto a telefoni low cost, categoria che anche nei decenni passati (prima dell’era Microsoft) gli ha regalato non poche soddisfazioni. Per preservare il suo ruolo di vertice in questo segmento, il costruttore finnico ha presentato, nelle iterazioni mono e dual SIM, i nuovi feature phone Nokia 110 4G (nero, blu acqua e giallo) e 105 4G (nero, blu, e rosso).

Chiamati a raccogliere l’eredità dei modelli 2G Nokia 105 e 110, i nuovi telefoni basilari della grande N mostrano un piccolo display da 1.8 pollici, risoluto a 120 x 160 pixel, capace di supportare anche l’utenza anziana, grazie alla funzione “Reading Assistant” cui è demandato il compito di leggere i menu a schermo: poco sotto, l’interazione con l’interfaccia del sistema operativo Series 30+ è garantita dal PAD che sormonta la tastierina fisica dai grandi caps.

Il motore dei piccoli Nokia 110 4G (121 x 50 x 14,5 mm, per 84 grammi) e Nokia 105 4G (121 x 50 x 14,5 mm, per 80 grammi) è costituito dal processore Unisoc T107 supportato da 128 MB di RAM e da 48 MB di storage, espandibile di 32 GB via microSD: la batteria, in ambedue i casi, è da 1.020 mAh, con carica via microUSB 2.0, capace di offrire 5 ore di chiamate in VoLTE HD, che salgono a 16 ore sotto rete 2G.

A differenziare i due Nokia 110 4G e 105 4G sono alcuni piccoli particolari: nel primo modello è presente una non precisata fotocamera posteriore, presumibilmente VGA, ed il jack da 3.5 mm per le cuffie.

Ciò non avviene nel secondo modello, che ne è sprovvisto. In compenso, su ambedue i Nokia 110 4G e 105 4G, come visto piuttosto simili nella scheda tecnica, è presente un’utile funzionalità che permette di adoperare Radio FM senza l’inserimento delle cuffie (a farvi da antenna) e, sul lato corto alto, è collocata un’utile torcia a LED (magari per aiutare nell’inserimento delle chiavi, quando si torna a casa la sera, o ci si muove al buio per non svegliare qualcuno che già dorme).