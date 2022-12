Motorola presenta il top gamma Moto X40 e il mediogamma Moto G53

Ascolta questo articolo

Nell’evento Motorola, il brand della scuderia Lenovo ha presentato due interessanti smartphone, tra cui il Moto X40 e il Moto G53, animati dal sistema operativo Android 13 sotto l’interfaccia MyUI 5.0.

Nei colori nero e blu, il Moto X40, impermeabile IP68, ha un display iperbolico OLED 6.7 pollici, FullHD+, molto reattivo e fluido (max 120 Hz di refresh rate, 165 di touch sampling), con il supporto al HDR10+, un vetro Gorilla Glass Victus, una selfiecamera nel foro, da 60 megapixel: il display, molto curato nei colori, col supporto P3 pari al 100%, rispetta la vista secondo gli standard SGS e integra uno scanner biometrico sottostante.

Sulla cover in vetro posteriore, opera la tripla fotocamera, con due sensori da 50 megapixel, tra cui quello principale (1/1,55”, OIS, pixel da 2 micrometri) e quello ultra-grandangolare (115°) con macro lens per catturare il micromondo a 2.5 cm di distanza, e un teleobiettivo da 12 megapixel (pixel da 1,22 micrometri) predisposto per lo zoom ottico a 2x. L’audio sfoggia acusticamente due speaker stereo Dolby mentre i gamers apprezzeranno il motore aptico sull’asse X.

Il processore è un octacore Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da una RAM LPDDR5x e da storage UFS 4.0, senza pericolo per il calore generato, stante una VP da 3002,39 mm². La batteria del Moto X40, da 4.600 mAh, supporta la ricarica rapida cablata a 125W, ma anche le ricariche wireless, diretta e inversa a 15W: provvisto di microUSB Type-C, NFC, 5G, Wi-Fi 7, il Moto X40 usa come firmware proprietario l’interfaccia è la MYUI 5.0: per i prezzi, il device in 8 + 128 GB costa 3.399 yuan, mentre in 8+256 GB richiede 3.699 yuan. La versione da 12+256 GB richiede 3.999 yuan, laddove con 12+512 GB si va a spendere 4.299 yuan, tal che la versione più “dotata” costerà all’incirca 580 euro.

Redatto in bianco azzurro e basalto nero, certificato IP68, il Moto G53 adotta, sopra un mento un bel po’ visibile, un display LCD da 6.5 pollici risoluto in HD+ (1.600 x 720 pixel) con 120 Hz come refresh rate adattivo a 120 Hz e 240 Hz come touch sampling: non manca l’oscuramento PWM. Nel foro, vi è una selficamera da 8 megapixel mentre, dietro, sul retro, in vetro AG, vi è una multicamera con un sensore principale da 50 megapixel e un sensore per la profondità da 2 megapixel.

Come processore, c’è un octacore Qualcomm per il 5G, forse lo Snapdragon 480: la versione da 4+128GB è prezzata a 899 yuan, mentre quella da 8+128GB viene a costare 1099 yuan. Da notare che la RAM può essere espansa virtualmente di 3 GB, mentre lo storage supporta l’ampliamento via microSD. La batteria è da 5000 mAh e si carica rapidamente a 18W. Protetto da un fingerprint laterale, questo smartphone supporta il 5G, ha il mini-jack da 3.5 mm, il Wi-Fi, e la micro USB Type-C. Infine, del già Moto S30 Pro, è stata sfoggiata la nuova combinazione di colori magenta che, nell’allestimento da 12+512 GB, costerà 2699 yuan.