Motorola One 5G: il medio-gamma con 5G che forse non vedremo in Europa

Continua l’avanzata del 5G anche negli USA, anche grazie a Motorola (by Lenovo) che ha appena presentato uno smartphone di prossima commercializzazione (sotto i 500 dollari), il Moto One 5G, destinato a essere distribuito sia tramite l’operatore AT&T che mediante Verizon (in questo caso a Ottobre, col beneficio della tecnologia Ultra Wideband – mmWave).

Motorola One 5G (168 x 74 x 9 mm, per 207 grammi, nella colorazione Oxford Blue) risulta essere strettamente imparentato con il Moto G 5G Plus, anche nelle lacune, stante la mancanza di un’impermeabilità evoluta (presente solo il grado IPX2) e della ricarica senza fili. Passando alle note di merito, la grande attenzione all’elemento visivo emerge sin dal display, un pannello LCD IPS da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+ (409 PPI) secondo l’aspetto panoramico a 21:9, con i gamers che trarranno beneficio dai 90 Hz di refresh rate, e gli amanti del cinema che apprezzeranno il supporto all’HDR10.

Sotto il vetro Gorilla Glass 5, il frontale propone anche due fori, in alto a sinistra, per la dual selfiecamera, da 16 (f/2.0, face unlock, video in FullHD@30fps) e 8 (grandangolo, f/2.2): alle spalle, sulla sinistra, un riquadro dagli angoli ingentiliti alloggia, prima del Flash LED, una quad-camera, da 48 (f/1.8, pixel binning, video in 4K@30fps), 8 (ultragrandangolo a 118°, f/2.2), 5 (macro, f/2.2, con Flash anulare), e 2 (profondità, f/2.2) megapixel.

L’onnipresente processore octacore (2.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 765, realizzato a 7 nanometri e messo in coppia con la GPU Adreno 620, beneficia di 4 GB di RAM (LPPDDR4x), mentre lo storage, che pure può esser espanso di altri 1 TB via microSD, ne conta localmente, integrati, già 128 GB.

Attento alla sicurezza, grazie allo scanner per le impronte posto lateralmente nel tasto Power Touch programmabile anche per avviare alcune app o talune funzioni dell’interfaccia My UX (a base Android 10), il nuovo One G5 integra una batteria da 5.000 mAh, caricabile via microUSB Type-C, a 20W grazie al TurboPower. Ovviamente, non manca un robusto assortimento di connettività, col Dual SIM, il 5G, il 4G Dual VoLTE, il GPS (Galileo, Glonass, a doppia frequenza), il modulo NFC, il Bluetooth 5.1, ed il Wi-Fi ac dual band.