Moto G23 e Moto G13: svelate le schede tecniche dei nuovi medio-gamma Motorola

Ormai, è sempre più difficile mantenere il segreto sui prossimi prodotti tecnologici. Le fughe di notizie non riguardano però solo colossi come Samsung e Apple, ma anche brand dall’illustre passato (e dal promettente futuro), come Motorola (brand di Lenovo) che, nelle scorse ore, si è vista svelare le schede tecniche quasi certe e i il materiale promozionale degli smartphone Moto G13 e G23.

Nel suo color Artic Blue, erede del Moto G10 del 2021, avvistato diverse volte col nome in codice di Penang 4G, Moto G13 (162,7 x 74,66 x 8,19 mm, 183 grammi di peso) ha un frontale e un retro piatti: a destra si trovano il bilanciere del volume e il pulsante di accensione, mentre a sinistra c’è lo slot per le due SIM e la microSD. Frontalmente, dietro un vetro Panda Glass, secondo le fonti, presenta un display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ a 1.600 x 720 pixel, 90 Hz di refresh rate, 576 Hz di touch sampling, massimo 400 nits di luminosità, redatto secondo un rapporto a 20:9.

La fotocamera anteriore, nel foro al centro, è da 8 megapixel mentre, sul retro, leggermente rialzata, c’è una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (con quad-pixel per ridurre il rumore, accrescere i dettagli e catturare più luce, e video in FullHD@30fps / Rallenty @120fps), seguito da due sensori da 2 megapixel, di cui uno per le macro e uno per la profondità. L’app fotografica annovera funzioni come la modalità notturna, la doppia acquisizione, filtro live, ritratto, panorama, modalità Pro a lunga esposizione, panorama e modalità Pro (con esposizione lunga), integrazione con Google Lens e Auto Smile Capture. In aggiunta vi sono anche funzioni come HDR, le foto in RAW, la raffica Burst Shot, il timer, la Assistive Grid, il livellatore per la pelle, l’abbellimento del viso, il marchio via Watermark e la scansione dei codici a barre. La sezione audio annovera altoparlanti stereo con supporto al Dolby Atmos e 1 microfono.

All’interno del suo chassis in plastica (PMMA), impermeabile secondo il grado IP52, opera l’octacore da 2,0 GHz MediaTek Helio G85 con la GPU ARM Mali-G52 MC2: la RAM, da 4 GB, fa coppia con lo storage, da 64 GB, espandibile. Le connettività prevedono il 4G, il GPS (A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass e Galileo), il Wi-Fi ac dual band (hotspot), il Bluetooth 5.1, il mini jack da 3.5 mm, la microUSB Type-C per la ricarica TurboPower a 20W della batteria, da 5.000 mAh. Il sistema operativo è Android 13.

Erede del Moto G22, in Pearl White, Moto G23 (alias Penang 4G Plus) ha uno chassis sempre IP52 in plastica polimetilmetacrilato (162,7 x 74,66 x 8,19 mm, per 184 grammi) con un design praticamente uguale all’altro modello. Nel foro centrale la selfiecamera, ancora con riconoscimento del volto, sale a 16 megapixel. Il display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione a 1600 x 720 pixel, quindi HD+, con 400 nits massimi, 20:9 di rapporto, 90 Hz di refresh rate, 576 Hz di touch sampling e protezione Panda Glass.

Dietro, la multicamera prevede un sensore principale da 50 megapixel, uno da 5 megapixel per ultragrandangolo e profondità, e uno da 2 megapixel per le macro. La sezione audio certificata Dolby Atmos annovera due speaker stereo, ma altrettanti microfoni. In tema di sicurezza, come per il modello G13, anche qui è presente uno scanner per le impronte digitali.

A coordinare il tutto c’è sempre Android 13 e il chipset MediaTek Helio G85 da 2,0 GHz con GPU Mali-G52 MC2: la RAM è da 8 GB, mentre lo storage arriva a 128 GB. La batteria, da 5.000 mAh, qui ottiene la carica rapida Turbo Power da 30W. Le connettività sono le stesse del modello G13.