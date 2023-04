Moto G Power 5G: ufficiale il Motorola super autonomo con Dimensity 930

Motorola torna in carreggiata in un periodo in cui non pochi marchi (tra cui Xiaomi) stanno annunciando i loro medio-gamma, e lo fa con la presentazione di un battery phone di fascia media, il Moto G Power 5G che, erede del modello Moto G Power 2022, porta in dote la connettività 5G e tanti altri piccoli miglioramenti.

Moto G Power 5G ha un design idrorepellente ma non certificato IP, che misura 163,1 x 74,8 x 8,45 mm per 185 grammi. Il frontale non cura particolarmente le cornici, che si vedono, ovviamente con maggiorazione del mento: in compenso c’è un foro in alto al centro e nessun notch. Dietro, un lingotto propone due spioncini grandi e due piccoli, in modo da ospitare una tripla fotocamera e il Flash LED. Principiando dalle specifiche concrete, si incontra il display LCD da 6,5 pollici secondo un aspect ratio a 20:9, con refresh rate a 120 Hz, molto alto per la categoria, e soprattutto una risoluzione Full HD+ ovvero a 2.400 x 1.080 pixel, con 405 PPI.

La fotocamera anteriore, da 12 megapixel, ha f/2.4 come apertura e assolve alla scansione 2D del viso per lo sblocco istantaneo. La sicurezza del moto G Power 5G può poerò contare anche sullo scanner per le impronte digitali posto nel tasto d’accensione laterale. Dietro, la succitata tripla fotocamera posteriore annovera un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, pixel da 0.64 micrometri che arrivano a 1,28 µm via pixel binning. Il sensore secondario, per la profondità, è da 2 megapixel come verosimilmente il terzo sensore, dedicato alle macro. L’audio? Può contare su due speaker stereo e su altrettanti microfoni.

Il recente chipset octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 930 si avvale di 6 GB di RAM, e di 256 GB di storage, estensibile di massimo 1 TB via microSD. La batteria è da 5.000 mAh, ma promette 2 giorni di autonomia: la ricarica avviene a 15W, anche se il caricatore in confezione è da 10W (quindi, per la maggior velocità occorre comprare un nuovo caricatore a parte). Moto G Power 5G annovera anche le connettività dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, mini-jack da 3.5 mm, microUSB TypeC e GPS (A-GPS, GLONASS, Galileo), ma manca – gravosamente – dell’NFC tanto utile ai pagamenti contactless. Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia MyUX che porta in dote un ambiente familiare grazie al quale i genitori possono settare limiti d’uso e selezionare le app che possono usare i propri pargoli.

L’acquisto del Moto G Power 5G è possibile dal 19 Aprile negli USA, dove ora costerà 299,99 dollari, pari a pressappoco 274 euro. “Nei prossimi mesi“ è previsto il suo arrivo anche nel vicino Canada.