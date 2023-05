Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition: ufficiale senza bordi e con comunicazione satellitare

Meizu, importante brand cinese di tecnologia mobile, ha annunciato un nuovo smartphone nella recente serie Meizu 20, rappresentato dal modello Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition, già in preordine e in vendita dal prossimo 12 Giugno.

Il Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition ha un telaio in acciaio inossidabile, da 10 8,2 mm di spessore, molto leggero (215 grammi), colorato nelle nuance verde nebulosa, nero stella e argento spaziale: davanti e dietro c’è un vetro Meizu Titan Glass. Le cornici, da 2,48 mm su tutti i lati, sono il frutto dell’Infinite Design di tipo borderless e circondano uno schermo curvo da 6,79 pollici, con risoluzione 3192 ×1368 pixel: si tratta di un pannello BOE Q9 OLED da 6,79 pollici, con 1.850 nits come luminosità di picco, sino (LTPO) a 120 Hz (partendo da 1) di refresh rate, 480 Hz di touch sampling, certificazione HDR10/10+, profondità colore a 10-bit, oscuramento PWM ad alta frequenza (11920 Hz). Lo scanner per le impronte digitali è del tipo in-display.

Anteriormente c’è una fotocamera da 32 megapixel. Dietro, con lenti in vetro zaffiro, c’è una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX766) stabilizzato otticamente, un ultra wide da 12 megapixel (Sony IMX563), un teleobiettivo da 12 megapixel (Sony IMX663) anch’esso con stabilizzazione ottica per fermare il micromosso e accrescere la nitidezza delle immagini. La sezione multimediale si completa con un motore lineare sull’asse X e con due speaker super Linear a bordo.

Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition ha un chipset octacore top di gamma, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, in grado di usare una RAM LPDDR5X, e uno storage anch’esso velocissimo in quanto UFS 4.0: le combinazioni mnemoniche sono tre, ovvero da 12 GB + 256 GB (6.299 yuan), 12 GB + 512 GB (7.299 yuan) e 16 GB + 1 TB (8.499 yuan). Non manca un chip di sicurezza indipendente e la tecnologia di raffreddamento del telaio “Ice World”.

La batteria del Meizu 20 INFINITY Unbounded Edition arriva a 4.800 mAh, e beneficia tanto della carica rapida cablata a 65 W, quanto di quella rapida wireless a 50 W. Tra le restanti specifiche, emergono un chip satellitare multimodale Meizu Tianwen S1 (si interfaccia a satelliti in alta e bassa orbita, permettendo di inviare e ricevere messaggi di testo e di inviare messaggi vocali), il supporto alla connettività UWB, il modulo NFC per i pagamenti contactless, gli infrarossi per il telecomando mentre, lato software, è da annotarsi l’adozione dell’interfaccia Flyme 10.