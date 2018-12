Meitu V7: super selfiephone anche nella esclusiva Tonino Lamborghini Edition

Nel corso di un evento tenutosi in patria, il brand cinese Meitu – di recente passato (lato hardware) sotto l’ombrello protettivo di Xiaomi – ha annunciato uno dei suoi ultimi top gamma ancora fatti in casa, in veste dell’originale selfiephone Meitu V7, anche nella lussuosissima Tonino Lamborghini Edition.

Il Meitu V7 (75 x 176 x 10.5 mm, per 208 grammi, nelle colorazioni Cabernet Orange e Green Dream) mantiene la particolare forma esagonale allungata che contraddistingue i suoi predecessori, riprodotta – in piccolo – anche sul retro, per il modulo che ospita la doppia fotocamera posteriore.

In versione Tonino Lamborghini Edition (nelle opzioni mnemoniche 8/256 GB, e 8/512 GB), sfrutta la collaborazione col brand italiano dell’accessoristica luxury per l’uso di materiali realizzativi di estremo pregio: sotto la lucida postcamera, alberga una scocca in in fibra di carbonio, mentre il rivestimento esteriore è in pelle di vitello (come l’esclusiva custodia cucita a mano), con cucitura verticale centrale tricolore, elementi di fissaggio placcati in oro 18 carati, e predominanza del binomio cromatico bianco e rosso.

Il frontale del Meitu V7 principia con una tripla selfiecamera, da 12 (Sony IMX363, normale) + 20 (Sony IMX350, grandangolare) + 8 (Sony IMX355, profondità) megapixel, supportata da AI ed algoritmi proprietari sia nell’effetto ritratto, che nell’ottimizzazione dei selfie notturni, e prosegue con il display. Quest’ultimo, poi seguito in basso da un leggero incavo oblungo per la scansione delle impronte digitali, è formato da un pannello AMOLED da 6.21 pollici, con risoluzione FullHD+, spazio colore DCI-P3, ed ottima densità d’immagine (406 PPI). Sul retro, la summenzionata doppia fotocamera fa la voce grossa grazie ad una stabilizzazione ibrida (ottica ed elettronica) ed a due Flash LED dual tone, posti ciascuno accanto al sensore fotografico di riferimento (12+8 megapixel).

Da top gamma anche la scheda logica del Meitu V7: gli 8 GB di RAM (LPDDR4x) assicurano estrema scorrevolezza al processore octa-core Snapdragon 845, ed alla GPU Adreno 630, mentre l’immagazzinamento dei dati, e del sistema operativo Android Pie 9.0, può contare – nel modello standard – su 128 GB di storage. Dotato di una batteria da 3.500 mAh, ricaricabile via microUSB Type-C, Meitu V7 ha esordito in commercio a circa 608 euro (4.799 yuan) per il modello normale, mentre, l’esclusivo allestimento Tonino Lamborghini Edition (con telecomando brandizzato TL per i selfie) è prezzato, per le due opzioni previste, a pressappoco 1.126 e 1.380 euro (ovvero, a 8.888 e 10.888 yuan).