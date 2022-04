MatePad 10.4 2022: ufficiale e già in vendita il nuovo tablet di Huawei per lo smart office

Nell’ambito della strategia All-Scenario Smart Life che ricalibra l’impegno di Huawei all’insegna dello smart office, il marchio cinese ha annunciato, già acquistabile sullo store ufficiale, il tablet MatePad 10.4 2022.

Il nuovo tablet (245,2 x 154,96 x 7,35 mm, per 450 grammi) è caratterizzato da un design in continuità con i modelli precedenti, e cioè ispirata ai rivali iPad: una piccola variazione è stata però introdotta con la realizzazione di cornici micro-curve che consentono al device sia di sembrare più sottile, che di essere più comodo quando impugnato in mano. Frontalmente, il MatePad 10.4 2022 monta un display LCD IPS da 10.4 pollici, risoluto a 2.000 x 1.200 pixel, quindi in 2K, con 470 nits di luminosità, accorgimenti anti luce blu e sfarfallio (come da certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free), e l’84% di screen-to-body (FullView).

Lungo il lato lungo alto è posta la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0, fuoco fisso) mentre, sul retro, assieme al Flash LED, si trova una fotocamera mono, da 13 megapixel (f/1.8) con autofocus: ancora sul versante multimediale si trovano 4 speaker calibrati da Harman Kardon e ottimizzati via Huawei Histen, oltre a 3 microfoni.

Il processore octacore (2.0 GHz) è un chip proprietario realizzato da SMIC con litografia a 14 nanometri, ovvero l’Huawei Kirin 710A, con la scheda grafica Mali-G51 MP4 cadenzata da ARM sino a 1.000 MHz di frequenza: la RAM, da 4 GB, è messa in tandem con l’altra memoria, lo storage, previsto nei tagli da 64 e 128 GB, ampliabile via microSD sino a 512 GB.

Sul piano energetico, è presente la batteria da 7.250 mAh (28 giorni di standby o 12 ore video playing locale a 1080p), soggetta alla carica rapida (del tutto in 2.5 ore) via Huawei SuperCharg da 22.5W e microUSB 2.0 Type-C: le connettività previste nel MatePad 10.4 2022 invece prevedono il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac Dual Band, il 4G LTE opzionale, il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass). Il sistema operativo, invece, è HarmonyOS 2.0, con l’App Gallery, e le funzioni Multi-Window (4 finestre dedicate ad app diverse), App Multiplier (per usare in modalità orizzontale le app che non la supporterebbero quando il device è tenuto in orizzontale), Huawei Share (per spostare in ottica cross device facilmente i file ad es. con un PC Huawei), senza dimenticare le feature multi-screen (nelle forme Mirror, Extend e Collaborate) e wireless desktop.

Ad oggi, il MatePad 10.4 2022 in versione wireless è listato sullo store ufficiale a 249.90 euro per 64 GB di storage ed a 299.99 euro per 128 GB: l’acquisto entro il 10 Maggio darà diritto ad avere in regalo la MatePad Flip Cover, e a poter aggiungere – al prezzo scontato di 39.90 euro – o i FreeBuds 4i o la M-Pencil 2 (4.096 livelli di pressione, doppio tap per prendere appunti su qualsiasi punto dello schermo, funzione Flexcil per trascinare sugli appunti personali elementi presi da un PDF, annotazioni durante l’ascolto di una registrazione, puntatore del mouse che messo su un’app ne visualizza il contenuto e lancia il comando).