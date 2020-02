M10S: in promo lancio il tablet 4G con funzioni telefoniche e super autonomia

Un modo per risparmiare, nell’acquisto dell’hardware, è quello di optare per dispositivi multifunzionali, in grado di fare le veci di più terminali diversi. Esattamente come nel caso del tablet M10S che, in quanto provvisto anche di microfono e slot per le schedine telefoniche 4G, è utilizzabile anche per condurre telefonate o, poggiato su un apposito dock (non incluso), delle videochiamate.

M10S ha uno chassis (25.10 x 16.30 x 0.92 cm, per 540 grammi) che può essere selezionato, cromaticamente, a seconda dei propri gusti, potendo scegliere tra le nuance oro, nero, argento, rosa, e rosso: disposto in orizzontale, stante l’aspect ratio a 16:9, propone un’area visuale, o display, da 10.1 pollici, con ottimi angoli di lettura (IPS) e risoluzione HD.

La selfiecamera, in alto quanto in verticale, è da 2 megapixel (bilanciata per simmetria, in basso, dal tasto fisico Home) mentre, sulla spallina posteriore, la postcamera arriva ad 8 megapixel interpolati (5 reali): l’audio, ancorché risultino presenti due griglie posteriori, è affidato a un unico grande speaker.

Cuore pulsante del tablet M10S è un processore MediaTek a 10 core (2.0 GHz), l’MT6797, posto in coppia con una scheda grafica Mali-T720, ed agevolato nel multi-tasking da 4 GB di RAM: lo storage (eMMC), sul quale albergano le app tratte dal Play Store di Android Oreo 8.1, ed i file dell’utente, ammonta a 64 GB, e può essere espanso via microSD (di altri 64 GB).

Corposo nella batteria, che con i suoi 5.200 mAh di capienza può assicurare anche 10 giorni in stand-by, il tablet M10S annovera le classiche connettività del caso, tra cui il già accennato 4G, e un modem per il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 4.2, oltre a una porta microUSB 2.0 (con OTG), per la ricarica del device, posta in alto assieme al jack da 3.5 mm (per la connessione delle cuffie cablate).

Normalmente, il tablet M10S è prezzato a 139.50 euro ma, grazie ad una promozione dell’importatore Gearbest, è attualmente in offerta lancio e, di conseguenza, col beneficio di una presa europea, può essere portato a casa a soli 111.60 euro.