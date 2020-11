LG W11, W31, e W31 Plus: ufficiali i nuovi ultra low cost per la fruizione multimediale

Si susseguono con poche pause le presentazioni di smartphone economici proposti per estendere l’accesso ai servizi web, utili anche come senior phones, o come primo device per i teenagers che cercano terminali mobili ideali per la visione di contenuti e la realizzazione di foto, senza preoccuparsi troppo del fattore autonomia. A fate categoria di prodotto appartengono anche i nuovi LG W11, LG W31, ed LG W31 Plus, appena varati in India dal produttore sudcoreano LG Electronics.

LG W11 (166,2 x 76,3 x 8,4 mm, Midnight Blue) si palesa con un display FullVision da 6.52 pollici, risoluto in HD+, secondo un aspetto panoramico a 20:9 ideale per vedere serie TV e film: per la selfiecamera, da 8 megapixel, il manufacturer ha scelto un comune notch a goccia mentre, sul retro, un semaforo verticale – decisamente a filo con la back cover – propone un sensore principale da 13 (messa a fuoco fasica) ed uno per la profondità da 2 megapixel, con il Flash LED della dual camera posto poco sotto.

Il tandem costituito dal processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio P22 e dalla scheda grafica PowerVR GE8320 (650 MHz) sfrutta l’allestimento mnemonico da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile via microSD sino a 512 GB. Accreditato del Dual SIM con 4G, del Wi-Fi, del Bluetooth, del jack da 3.5 mm, e del GPS (Glonass), LG W11 affida l’autonomia ad una corposa batteria non removibile da 4.000 mAh, traendo le comuni ottimizzazioni fotografiche e per l’autonomia dall’interfaccia LG UX applicata su Android 10.

LG W1, quasi uguale al precedente, persino nelle dimensioni, varia alcuni elementi nella propria scheda tecnica, sì da meritarsi l’l’appartenenza alla fascia almeno medio-bassa del settore mobile: l’allestimento mnemonico, innanzitutto, sale a 4 GB di RAM e a 64 GB di storage. In più, la fotocamera posteriore, sempre in assetto semaforico, è tripla e, ai due sensori già noti, da 13+2, aggiunge anche quello ultragrandangolare, da 5 megapixel. La sicurezza può contare su uno scanner per le impronte digitali, sul retro mentre, lungo il bordo di sinistra, è presente un pulsante fisico per l’attivazione del concierge virtuale Google Assistant.

Chiude la serie il W31 Plus, che LG offre ai suoi fan differenziandolo dal W31 standard semplicemente per una maggior dotazione di memoria destinata all’archiviazione, in questo caso da 128 GB. Disponibili tutti e tre a fine mese, partendo come accennato dal mercato indiano, gli LG W11, W31, e W31 Plus saranno prezzati rispettivamente a 9.490 rupie (108 euro), 10.990 rupie (125 euro), e 11.990 rupie (136 euro).