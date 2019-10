LG V50S ThinQ: ufficiale il top gamma dual screen con più RAM e 5G

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Al momento, non mi sento molto attratto verso gli smartphone foldable, ma come già dichiarato in precedenza, il discorso è diverso per quelli che il secondo display lo acquisiscono via cover che, alla bisogna, si può anche togliere. In questo caso, poi, c'è anche un terzo display, più piccolo, solo per le notifiche, utile per non dover sempre spalancare il telefono, o attivarne il display. Il boost offerto dalla RAM in più è certamente utile, sebbene non essenziale, così come molto importante è il modem per il 5G (ampiamente diffuso in Corea del Sud): forse, però, anche la batteria avrebbe dovuto essere leggermente incrementata.