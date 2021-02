LG ufficializza i medio-gamma W41, W41+ e W41 Pro

Assecondando dei rumors circolanti ormai da qualche settimana, LG Electronics ha presentato, partendo dall’India, i nuovi smartphone di fascia medio-bassa LG W41, LG W41 + ed LG W41 Pro, animati dal sistema operativo Android 10, con l’avallo al concierge virtuale Assistant garantito da un apposito pulsante laterale.

LG W41, W41+, e WK41 Pro, disponibili nelle colorazioni alternative Laser Blue e Magic Blue, condividono le stesse specifiche, comprese le dimensioni (166,5 x 77,3 x 9,3 mm, per 201 grammi), a parte gli assetti mnemonici, unico discrimine, previsti rispettivamente, quanto a RAM e storage (espandibile di 512 GB), in 4+64 GB, 4+128 GB, e 6+128 GB. Frontalmente, è presente un foro a sinistra, per la selfiecamera, mentre dietro, ove spicca anche lo scanner per le impronte digitali, in assetto a L in un bumper rettangolare a sinistra, è presente una quadcamera.

Design a parte, a livello imaging, la W41 Series di LG monta un display “FullVision” LCD da 6,55 pollici, risoluto in HD+ (268 PPI), alquanto luminoso (400 nits), in assetto panoramico a 20:9: la fotocamera anteriore arriva ad 8 megapixel e supporta il face unlock mentre, sul retro, beneficiata dall’intelligenza artificiale, e dalle Google Lens, opera una quadrupla fotocamera, con un sensore principale da 48 (HDR, time lapse, 12 filtri live, rallenty), un ultragrandangolo da 8, un macro da 5, ed un bokeh da 2 megapixel per la profondità.

Animati lato hardware dal processore octacore (2.3 GHz) Helio G35 di MediaTek, e dalla GPU PowerVR GE8320, gli smartphone LG della serie W41 dispongono del Bluetooth 5.0, del jack da 3.5 mm, del dual nanoSIM con 4G, del Wi-Fi (hotspot, direct, hotspot), del GPS (A-GPS, Glonass), e di una porta microUSB Type-C per la ricarica rapida della batteria, dimensionata a 5.000 mah, apportatrice di una buona autonomia, anche grazie al risparmio energetico.

Attualmente, la W41 Series di LG è disponibile nei principali negozi dell’immenso paese asiatico, secondo un listino che parte da 13.490 rupie, pari a pressappoco 153,74 euro secondo le valutazioni del cambio attuale.