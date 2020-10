LG K92 5G: ufficiale il medio-gamma premium con 5G e quadcamera

Non più costosi come agli esordi, gli smartphone con 5G sono ormai sempre più diffusi anche nella fascia media del mercato, che gratifica gli utenti con prestazioni ed efficienza apprezzabili nella maggior parte degli utilizzi: proprio in tale segmento tecnico va a inserirsi l’ultima proposta della sudcoreana LG, esplicata nell’LG K92 5G.

Il nuovo LG K92 con connettività 5G sub 6, in arrivo negli USA il 6 Novembre, a 395 dollari, grazie agli operatori AT&T e Cricket, ed il 19 tramite US Cellular, che però lo listerà a 350 dollari, ha un telaio resistente (MIL-STD-810G) cadenzato nella sola tonalità Titan Gray (seppur con “accenti riflettenti“). Lateralmente è presente lo scanner per le impronte digitali mentre, in basso, è possibile apprezzare un jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Scelto un “punch hole” centrale per la selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.0, video FullHD@30fps, autoscatti notturni grazie al Front-Facing Display Flash), il pannello FullVision (aspect ratio a 20:9, body-to-screen dell’84,4%) è un LCD IPS da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+ (393 PPI): anche il retro propone, a sinistra, la configurazione con fori a isola per alloggiare i sensori della quadrupla fotocamera, da 64 (f/1.78 messa a fuoco fasica, pixel da 0.7 micron, video anche 4K@30fps), 5 (f/2.2, ultragrandangolo da 115°), 2 (macro, f/2.4, angolo visuale di 88,8˚), 2 (profondità, f2.4, angolo visuale di 84°), bilanciata – sulla destra – dalla presenza di un Flash quad LED.

Mettendo a frutto l’esperienza desunta dai propri apparecchi televisivi smart più recenti, LG Electronics ha conferito al sound del suo smartphone LG K92 5G, qui erogato mediante una coppia di speaker stereo, le ottimizzazioni della tecnologia 3D Sound Engine che, in sostanza, conferisce all’output sonoro i preset ideali in base al suono riprodotto e analizzato in tempo reale.

Il processore octacore Snapdragon 690, con modem per il 5G (standalone e non), affiancato dalla GPU Adreno 619L, si avvale di 6 GB di RAM e di 128 GB di storage (dei quali “solo” 99 effettivamente disponibili per l’utente), espandibile via microSD sino a 2 TB. Passando al comparto connettività, sembra essere tutto presente, nell’LG K92 5G che, oltre al prevedibile Dual SIM con anche il 4G, dispone di un GPS (Glonass, A-GPS, Galileo), del Bluetooth 5.1, del Wi-Fi ac, di un modulo NFC per l’LG Pay, e di una microUSB Type-C 3.1 per caricare rapidamente (Quick Charge 4.0), la batteria, da 4.000 mAh, coadiuvata nell’aspetto autonomistico dal sistema operativo Android 10.