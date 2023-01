LeEco S1 Pro: ecco il clone di iPhone 14 Pro con servizi mobili Huawei

Ascolta questo articolo

C’è stato un tempo in cui molti produttori cinesi di smartphone imitavano Apple per i suoi prodotti e, agli inizi, anche Xiaomi era tra questi. A oggi, sono rimasti in pochi a percorrere questa strada, basti pensare a GooPhone. Anche l’illustre decaduta LeEco (nota anche come LeTV, tra i primi produttori di chinafonini) si è inserita nel novero dei clone maker, col suo ultimo dispositivo mobile, lo smartphone LeEco S1 Pro.

Giunto a pochi mesi di distanza dal modello Y1 Pro, che ricordava un iPhone 13, il nuovo LeEco S1 Pro (9,5 mm di spessore, per 209,5 grammi di peso) ricorda invece chiaramente un iPhone 14 Pro, persino nella presenza di un foro a pillola centrale che, secondo le fonti cinesi, “supporta l’interazione intelligente“. I bordi laterali sono piatti, con quello di destra che ospita lo scanner per le impronte digitali e, dietro, l’assetto fotografico ha lo stesso aspetto. Solo che in basso vi è il logo LeEco al posto di Apple.

Apparenze a parte, LeEco S1 Pro si avvale di un display LCD da 6.5 pollici, risoluto in HD+, ovvero a 1600×720 pixel, con un refresh rate non accelerato, di 60 Hz. La fotocamera anteriore è di appena 5 megapixel e, sul retro, vi è in realtà una sola fotocamera, da 13 megapixel.

Ovviamente il chipset non è un modello prodotto da Cupertino, ma un octacore (1,8 GHz) Unisoc T7510, realizzato da TSMC con processo litografico a 12 nanometri, modem esterno Ivy V510 per il 5G standalone e non, e con GPU Imagination PowerVR GM9446 da 800 MHz. La RAM è da 8 GB, mentre lo storage arriva a 128 GB.

Tra le restanti specifiche pubblicate, spicca la batteria, da 5.000 mAh di capienza e con carica a 10W mentre, nell’array delle connettività, figurano anche il Wi-Fi ac e il Bluetooth 5.0. Lato software, LeEco S1 Pro annovera il supporto ai servizi Huawei HMS (Huawei Mobile Services). Attualmente il device è stato presentato per il mercato cinese ove risulta acquistabile in due colori, titanio nero e blu chiaro, al prezzo di 899 yuan pari a pressappoco 123 euro.