LAVIE Tab T10: ufficiale il nuovo battery tablet di NEC

Il brand nipponico NEC Personal Computer, non molto frequentemente sotto i riflettori per i propri annunci, nelle scorse ore ha presentato in patria, con commercializzazione relativa a partire dal prossimo 25 Agosto (assieme all’opzionale cover con supporto, venduta a 5.478 yen), il nuovo tablet NEC LAVIE Tab T10, animato dal sistema operativo Android 11 (con “Google Kids Space” e “Google Entertainment Space”).

L’inedito tablet LAVIE Tab T10 misura 239.84 x 158.6 x 8.5 mm per 460 grammi, con uno chassis in grigio platino. Lungo il lato corto di destra, per chi lo guarda in verticale, nasconde, nella spessa cornice, la selfiecamera, da 5 megapixel, a fuoco fisso, con sensore CMOS, predisposta anche per l’autenticazione via riconoscimento facciale: in tal modo, basta posizionare il device in modalità panoramica, farsi inquadrare, per essere loggati e visualizzare i contenuti.

Questi ultimi appaiono su un display LCD IPS da 101.1 pollici, risoluto in WUXGA (cioè a 1920 x 1200 pixel): il retro, bi-colore, sulla parte longitudinale più chiara, in alto a sinistra, propone una monocamera, formata da un sensore CMOS da 8 megapixel, in questo caso con annesso auto-focus. L’audio, accreditato di quell’immersività che ricrea l’illusione di trovarsi in mezzo a un evento, prevede uno speaker con supporto al Dolby Atmos.

Equipaggiato con sensori di prossimità, accelerometro, GPS e luminosità, il tablet NEC LAVIE Tab T10 è mosso dal processore octacore (2.0 GHz) UNISOC Tiger T610, provvisto di GPU ARM Mali G52 MP2, realizzato con litografia a 12 nanometri: gli allestimenti previsti, come RAM (LPDDR4x) e storage, espandibile via microSD, sono da 3 + 32 (PC-TAB10F02, 33.880 yen, circa 248 euro) e 4 + 64 GB (PC-T1055EAS, 37.180 yen, circa 272 euro).

La batteria del tablet NEC LAVIE Tab T10, caricabile via microUSB 2.0 Type-C (OTG), è da 5.100 mAh e, a carica completa, assicura sino a 9 ore di autonomia, incrementabili grazie all’algoritmo di apprendimento AI delle abitudini dell’utente, che centellina l’energia alle app meno adoperate. Sul piano delle connettività, invece, risultano ascritte il Wi-Fi e il Bluetooth 5.0.