Lava Z66 e Lava A9: dall’India smartphone entry level e feature phone

Il gruppo cinese Transsion Holdings, dopo aver festeggiato l’indipendenza indiana con una serie di smartphone e feature phone in edizione speciale #ProudlyIndian, ha alzato il sipario anche su uno smartphone entry level, il Lava Z66, e su un feature phone basilare, il Lava A9, ampliando ulteriormente il listino del brand Lava International.

Lava Z66 (155.6 x 73.5 x 8.85 mm, per 166 grammi), ultima aggiunta nella serie Z del produttore, mostra un design moderno con un notch a goccia per la selfiecamera, da 13 megapixel (f/2.2, pixel da 1.12 micron, Flash via illuminazione dello schermo), lasciando il resto dello spazio al display da 6.08 pollici, risoluto in HD+ (283 PPI) secondo un aspetto panoramico a 19:9 con bordi leggermente curvi ai lati (2.5D). Il retro, redatto nelle colorazioni alternative marine blue, midnight blue e berry red, propone una doppia postcamera, da 13 (video a 1080p) +5 (profondità) megapixel, abilitata al time-lapse, allo slow-motion, agli scatti notturni, alla modalità Panorama e HDR, alle raffiche, agli abbellimenti, ed all’applicazione dei filtri.

A motorizzare il dispositivo, che trae energia da una batteria dimensionata a 3.950 mAh, concorrono, dal punto di vista software, Android 10 mentre, lato hardware, è stato scelto un non meglio precisato processore octacore (1.6 GHz) supportato da 3 GB di RAM (DDR4) e da 32 GB di storage, ampliabile (+ 128 GB) via microSD.

L’array delle connettività, nel Lava Z66 (prezzato a 7.777 rupie, od 88 euro), è formato dal Dual SIM, dal 4G, dal Wi-Fi n (con hotspot per condividere la connessione), dal Bluetooth 4.2, dal GPS (Glonass), dal jack da 3.5 mm, e dalla microUSB 2.0 (OTG).

Per celebrare la più importante festività nazionale indiana, Lava International ha varato anche il feature phone Lava A9 (131 x 56.9 x 12 mm), con il retro colorato in modalità tripartita per rappresentare la bandiera nazionale, sul quale è presente una fotocamera da 1.3 megapixel con Flash LED (e registrazione dei video). Il frontale del Lava A9 (1.849 rupie o 21 euro) espone un display da 2.8 pollici, risoluto in QVGA, sotto il quale è presente un tastierino alfanumerico inclusivo anche del tasto per la torcia. Protetto da uno chassis con resistenza di grado militare, lungo il perimetro del quale è situato il jack da 3.5 mm per le cuffie, è presente lo storage espandibile sino a 32 GB, il Bluetooth, una batteria da 1.700 mAh che, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di vantare 6 giorni di autonomia.