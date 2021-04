Latitude 7320 Detachable: DELL annuncia il tablet convertibile super sicuro

Gli iPad Pro, come pure il redmondiano Surface Pro 7+, hanno sdoganato il concetto secondo cui un tablet possa essere pronto anche per le mansioni professionali più impegnative. Normale, quindi, che sempre più aziende decidano di cimentarsi in prodotti similari, tra cui l’americana DELL che, a tal scopo, ha ufficializzato il nuovo Latitude 7320 Detachable, prezzato partendo da 1.549 dollari.

Latitude 7320 Detachable (288,4 x 207,9 x 8,44 mm per 851 grammi) può essere usato come componente base in un netbook 2-in-1 grazie alla tastiera staccabile in alluminio (284,2 x 215,6 x 5,1 mm), però da comprare a parte, come pure la Active Pen (sempre non inclusa, caricabile quando riposta nello slot della tastiera), che permette di impiegare il device per prendere note a mano, come fosse un block notes, o per firmare documenti importanti.

Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo Latitude 73020 Detachable compatta del 10% le cornici, conservando l’impugnabilità del device in versione tablet, assicurando l’84% di screen-to-body al display touch ComfortView Plus (vs luce blu) da 13 pollici, risoluto in FullHD+, con 500 nits di luminosità e protezione anti-graffio Gorilla Glass 6 DX. La fotocamera anteriore, da 5 megapixel, assicura riprese a 1080p@30fps, al pari di quella posteriore, da 8 megapixel, anche se, a scopo sicurezza, può integrare un emettitore d’infrarossi per Windows Hello e l’ExpressSign-in (rilevamento della presenza frontale dello user).

Tipico device professionale, è proprio la sicurezza uno dei cavalli di battaglia del Latitude 73020 Detachable, che contempla anche le opzioni per il sensore delle impronte digitali, per il Bios protetto dalle manomissioni (SafeBIOS), o il lettore di smart Card, meritandosi non a caso le certificazioni di settore TCG e TPM 2.0 FIPS 140-2. Non manca, in ogni caso, l’attenzione per un comparto audio curato, grazie a speaker stereo ottimizzati con la feature MaxxAudio Pro, ed a una coppia di microfoni.

La base elaborativa cela nel corpo macchina processori Intel di 11a generazione, vPro, sino agli Intel Core i7, (nello specifico: i7-1180G7), abbinati con grafiche integrate Intel UHD (sugli i3) o Iris Xe: la RAM (LPDDR4X da 4267 MHz) si spinge fino a 16 GB, mentre (partendo da 256 GB) può arrivare 1 TB lo storage SSD M.2 NVMe (PCI-E 3.0).

In tema di porte, il DELL Latitude 73020 Detachable, addizionato connettivamente col modem per il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6, mette a disposizione una uSIM per il 4G LTE-A, una coppia di USB Type-C Thunderbolt 4, il jack da 3.5 mm per cuffie e microfono e, ricorrendo a un dongle-adattatore da USB, financo una RJ45 per l’Ethernet LAN. A completamento della relativa scheda tecnica, non mancano, infine, la batteria, da 40WHr con carica rapida “ExpressCharge 2.0” (in un’ora recupero dell’80%) via caricatore Type-C (da 45/60/65 W) ed il supporto software offerto dal sistema operativo a 64 bit Windows 10 (nelle iterazioni a scelta Home, Pro, o Enterprise).