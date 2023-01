Kyocera Android One S10: ufficiale il medio-gamma con Android One

Ascolta questo articolo

Kyocera è un brand giapponese oggi noto per le sue stampanti che, un tempo, produceva anche smartphone di vario genere, tra cui gli ancora presenti modelli della linea DuraForce (es. il DuraSport 5G del 2021), non propriamente brillanti per prestazioni. Nei giorni scorsi, però, l’avvistamento nel database di Bluetooth SIG di un nuovo telefono Kyocera con codice PC9367 e Bluetooth 5.3 aveva fatto ipotizzare il ritorno del brand a maggiori ambizioni, cosa che è appunto avvenuta nelle scorse ore col lancio del medio-gamma Kyocera Android One S10, erede del modello S9 dello scorso anno.

Il nuovo Kyocera Android One S10 (69 x 153 x 8,9 mm per 169 grammi) ha uno chassis cadenzato nei colori blu navi, bianco o rosa. L’azienda ha applicato un trattamento anti-batterico e anti-microbico al corpo del device e al suo display, riuscendo a immunizzarlo dal proliferare degli stessi per il 99%. Volendo, è anche possibile lavare lo smartphone (impermeabile secondo gli standard IPX5/IPX8) con del normale sapone da mani o dello shampoo (come per il modello Kyocera Rafre), per tenerlo sempre pulito, privo di residui o impronte. Viene assicurata anche la resistenza alla polvere (secondo lo standard IP6X).

Il design è da fascia bassa, con un mento evidente davanti, ove si nota anche il notch a goccia. Dietro, un bumper rettangolare terminante col Flash LED allinea in verticale due sensori fotografici.

Passando alle specifiche, Kyocera Android One S10 propone un display LCD TFT da 6.1 pollici risoluto in FullHD+ a 2.400 x 1.080 pixel. La selfiecamera è da 8 megapixel (con riconoscimento facciale) mentre, sul retro, vi è una dual camera con un sensore principale da 16 megapixel, e uno ultragrandangolare sempre da 16 megapixel. L’apparato fotografico del device consente la modalità notturna e i video girati a 1.080 pixel (FullHD). Dietro c’è lo scanner per le impronte digitali e di lato un pulsante per richiamare rapidamente Google Assistant.

Per portare il Bluetooth 5.3, presente come connettività assieme al Wi-Fi ac dual band, al GPS (GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS), alla microUSB Type-C, all’NFC (per i pagamenti contactless anche con Google Pay), è presente il chipset octacore (2,2 GH) a 6 nanometri MediaTek Dimensity 700, sostenuto da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, espandibile via microSD siano a 1 TB.

La batteria, da 4.380 mAh, assicura 690 ore di stand-by e 2.050 minuti di conversazione in 4G LTE. Grazie alla carica rapida si carica del tutto in 85 minuti e del 50% in 15 minuti mentre, tramite la modalità Battery Care che riduce la carica completa a un livello inferiore, si prolunga la durata della batteria. Il sistema operativo rientra nel programma Android One (lanciato da Google nel 2014 con 3 anni di security update, 18 mesi di major update, senza personalizzazioni come nei Pixel), ed è Android 13.