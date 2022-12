Kubi 14S Ultra: in vendita il clone perfetto dello Xiaomi Mi 12S Ultra

Ascolta questo articolo

Non c’è dubbio che uno degli smartphone di maggior successo degli ultimi tempi sia stato lo Xiaomi Mi 12S Ultra, che – a conferma del fascino e del consenso sortito tra gli utenti – è anche uno dei più imitati, come appena scoperto dal leaker Whylab.

Secondo quanto emerso, sembra in un dato negozio cinese sia in vendita un device col nome di Kubi 14S Ultra che, sebbene anteriormente rechi nel wallpaper lo slogan di OnePlus, Never Settle, ha il retro praticamente uguale al rivale di Xiaomi: il device ha una diversa combinazione di colori ed è concepito in 3 accostamenti di memoria alternativi, con 10 GB di RAM e 128 GB di storage prezzati a 788 yuan, 10 GB di RAM e 256 GB listati a 888 yuan, e la combo da 10 + 512 GB fissata a 988 yuan.

Per tali cifre, come quadro tecnico comune, il Kubi 14S Ultra mette a disposizione un display LCD da 6.8 pollici capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori, con un touch sampling (frequenza di campionamento del tocco) di 300 Hz: la fotocamera anteriore viene data come a 32 megapixel di risoluzione mentre, nel cerchio sul retro, la fotocamera principale, dotata di stabilizzazione ottica (OIS), arriva a 48 megapixel. Sul piano multisensoriale, risulta implementato anche un motore lineare lungo asse X, per le vibrazioni. Di lato, vi sarebbe uno scanner per le impronte digitali.

A guidare il Kubi 14S Ultra è un processore MediaTek, con la dissipazione del calore affidata, come raffreddamento a liquido, a una vapor chamber (VC) da 5177 m㎡, cui si aggiunge anche il ricorso a una lega di terre rare ad alta conducibilità termica e una “struttura tridimensionale in grafite a sei strati“.

La batteria del Kubi 14S Ultra è da 6.800 mAh e vi sarebbero anche diversi accorgimenti volti a garantire ottime connettività: in tal senso, il sistema sarebbe capace di agganciare il segnale più forte, grazie alle 15 antenne integrate, e non mancherebbero l’ottimizzazione della rete multi-scenario, il raddoppio della velocità del 5G (supportato anche nella banda n28), accorgimenti anti-interferenze, e un aumento di 1,96 volte del raggio di copertura. In conseguenza di ciò, il device promette un buon segnale anche in ambienti interni, quali garage e metropolitane.