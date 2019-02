Kena Mobile rinnova le promozioni: 50 Gb in 4G, minuti ed SMS illimitati, a partire da 6.99 euro al mese

Scegliere la giusta tariffa telefonica, si sa, non è mai un’operazione semplice. La crescente popolarità degli operatori low-cost, stimolata dalla concorrenza creata da Iliad, ha diversificato ulteriormente il mercato che, ora come non mai, mette a disposizione una grande scelta. Come se non bastasse, poi, non tutte le offerte possono essere attivate da tutti i clienti ma, spesso e volentieri, è necessario essere un ex-cliente di quell’operatore, oppure bisogna provenire da operatori concorrenti specifici.

Queste pratiche, comunemente note come operator attack, sono sempre più in uso e, nel caso in cui si soddisfino tutti i requisiti, si può accedere ad un piano tariffario particolarmente conveniente. Non è un caso che oggi parleremo di Kena Mobile e delle sue nuove offerte che, a partire dal lunedì di questa settimana, dovrebbero essere attivabili a tutti gli effetti.

Kena Mobile offre la stessa tariffa a prezzi diversi, ecco i dettagli

Il nuovo piano mobile proposto da Kena Mobile prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutte quelle chiamate che richiedono un pagamento extra)

verso tutti i numeri nazionali (ad eccezione di tutte quelle chiamate che richiedono un pagamento extra) SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali

verso tutti i numeri mobili nazionali 50 GB di traffico dati da utilizzare sul territorio nazionale (ed europeo, seguendo le politiche di uso corretto e lecito). Il traffico è erogato mediante tecnologia 4G Basic limitata a 30 Mbps

Per poter accedere a questo piano tariffario, è necessario versare un canone mensile diversificato a seconda di quale sia l’operatore di provenienza. Se provenite da Iliad o da un qualunque operatore virtuale (ad eccezione di ho.mobile, Noitel, Rabona, e Nextus) siete fortunati: potrete accedere ad un canone agevolato pari a 6.99 euro al mese. In tutti gli altri casi, invece, la promozione è disponibile con un canone mensile di 11.99 euro.

Kena Mobile prevede ulteriori costi per l’attivazione dell’offerta

Al momento dell’attivazione della SIM, però, è necessario versare una somma più elevata comprensiva di tutti i costi da sostenere in fase di attivazione. Chi ha accesso alla tariffa agevolata, dovrà versare un contributo complessivo pari a 20 euro (6.99 per la prima mensilità, 4.99 come contributo di attivazione, 5 euro per la SIM e 3.02 euro come credito residuo).

Chi ha accesso alla tariffa ‘normale’, invece, dovrà versare un contributo iniziale pari a 25 euro (si aggiungono solo i 5 euro in più della prima mensilità). Notare che il costo della SIM potrebbe essere oggetto di particolari promozioni locali: si suggerisce, quindi, di controllare di persona presso il corner Kena Mobile più vicino.