Kena Mobile alza il tiro e propone l’offerta ‘7.99 Flash’ con ben 70 GB di traffico dati inclusi

In questi ultimi mesi, i cosiddetti MVNO stanno proponendo delle offerte alquanto interessanti. Per chi non lo sapesse, nel campo della telefonia mobile un operatore prende il nome di MVNO quando non possiede una rete di telecomunicazioni propria, ma la prende in affitto da un gestore fisico (come TIM, Vodafone, Wind e Tre, per esempio). L’operatore che si configura in questo modo, quindi, non deve spendere grosse cifre per la manutenzione dei propri impianti potendo, così, proporre piani tariffari spesso molto convenienti.

Un esempio alquanto comune è rappresentato da Kena Mobile. Si tratta di un operatore MVNO di proprietà di TIM (tramite Noverca) che ha proposto una serie di offerte alquanto convenienti. Non è un caso che anche oggi parleremo di una nuova promozione saltata alla luce e che, per certi versi, appare davvero conveniente.

Kena 7.99 Flash offre ben 70 Gb, ma non tutti possono attivarla

Come anticipato poc’anzi, l’offerta in questione prende il nome di Kena 7,99 Flash e prevede le seguenti soglie di traffico mensili:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di tutte quelle numerazioni a pagamento.

verso tutti i numeri nazionali, ad eccezione di tutte quelle numerazioni a pagamento. SMS illimitati verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo.

verso tutti i numeri mobili nazionali, ad eccezione di quelli per cui è richiesto un pagamento aggiuntivo. 70 GB di traffico dati da utilizzare in Italia (in Europa è previsto un bundle ridotto, sottoposto alle relative regole che governano il roaming).

Tale promozione prevede un canone mensile pari a 7.99 euro ed un contributo di 5 euro per l’acquisto della SIM. Non sono previsti ulteriori costi a titolo di contributo di attivazione. Come spesso accade, però, non tutti possono procedere all’attivazione dell’offerta. Infatti (e non è un caso) per poter procedere all’attivazione del piano bisogna essere un cliente Iliad od uno tra i tanti operatori virtuali compresi (lista completa disponibile sul sito dell’operatore telefonico).

L’attivazione di questa promozione può essere fatta sia tramite il sito ufficiale (c’è una pagina dedicata per l’offerta), sia tramite l’applicazione Kena Mobile. La stessa operazione può essere compiuta anche nei negozi autorizzati, oppure telefonando il servizio clienti al numero 181. Ricordiamo che, come tutte le ultime promozioni di tale gestore telefonico, è previsto un limite di velocità pari a 30 Mbps in download.