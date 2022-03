iQOO U5x: ufficiale l’entry level dello spin-off gamico di Vivo

Secondo i più recenti rumors diffusi dal leaker Digital Chat Station, manca ormai davvero poco al varo del top gamma iQOO Neo6 che, ai timoni di comando, avrà il processore Qualcomm Snapdragon 8 di 1a generazione: nel frattempo, però, il brand per il gaming di Vivo (by BBK Electronics) ha sfruttato al massimo la precedente generazione, alzando il sipario sul modello iQOO iQOO U5x.

Il frontale dell’iQOO U5x (8.28 mm di spessore, per 179 grammi di peso) sembra piuttosto ben curato, anche a fronte del mento un po’ visibile e del notch a goccia, con un display LCD bello ampio, da 6.51 pollici, risoluto in HD+, e quindi a 1600×720 pixel, capace di offrire un 70% di copertura sullo spazio colore NTSC, non troppo adatto però al gaming, a fronte di un valore di 60 Hz tanto per il refresh rate quanto per il touch sampling (frequenza di campionamento del tocco).

La selfiecamera, inserita nel notch di cui sopra, arriva ad 8 megapixel di risoluzione mentre – dietro – un bumper squadrato ospita, affiancati in verticale, ai lati del Flash LED, due sensori fotografici, con quello principale che arriva a 13 megapixel, e quello secondario che arriva a 2 megapixel, risultando destinato alla realizzazione delle macro. Secondo quanto emerso dalla scheda, è presente anche un mini-jack da 3.5 mm per cuffie ed auricolari cablati.

Nell’iQOO U5x lo scanner per le impronte digitali è posto di lato, col perimetro che ospita anche lo slot per le microSD, con cui espandere di 1 TB al massimo lo storage. L’interno prevede che a “tirare il carro” sia il processore octacore (2.4 GHz di punta) Qualcomm Snapdragon 680 che, provvisto della scheda grafica Adreno 610, vien coadiuvato nel multi-tasking da una RAM di tipo LPDDR4X e da uno storage abbastanza veloce, UFS 2.2.

Capitolo energia e connettività. Qui l’iQOO U5x sfoggia sì una corposa batteria, da 5.000 mah, ma caricabile solo a 10W via microUSB normale: tra le connettività, giova ricordare come il device in questione, animato da Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria OriginOS Ocean, supporti solo il 4G (e non anche il 5G). Secondo i progetti del costruttore, iQOO U5x è in prevendita, nei colori nero stellato e blu giorno estremo, al prezzo di 899 yuan (circa 128 euro) per la variante da 4 + 128 GB, ed al prezzo di 1.099 yuan (circa 157 euro) per quello da 8+128 GB: effettuando un deposito di 50 yuan (circa 5 euro), si otterrà uno sconto di 100 yuan (circa 14 euro) sul prezzo dell’allestimento base.