iQOO U5e: ufficiale il low cost con 5G e processore Dimensity 700

Ascolta questo articolo

Non c’è dubbio che iQOO, del gruppo BBK, stia tenendo un bel po’ sulle spine i propri fan in merito al varo dei top gamma della iQOO 10 Series. nel frattempo, però, l’attesa è stata ingannata con un nuovo smartphone di livello intermedio, rappresentato dall’iQOO U5e.

L’iQOO U5e (164 x 75.84 x 8.25 mm per 193 grammi) ha un telaio redatto nelle colorazioni bianco Silver White e nero Dark Black: le scelte stilistiche si sono sostanziate, oltre che nelle palette succitate, nel notch a goccia d’acqua, in un mento in fondo non tanto esagerato, in uno scanner per le impronte digitali collocato lateralmente sul frame di destra, e in un modulo rettangolare di color nero a sinistra sul retro, inclusivo di due oblò d’ugual misura cerchiati in chiaro. Il lato corto basso accoglie una microUSB Type-C e, oltre a microfono e speaker, il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati.

Passando alla “carne viva”, l’iQOO U5e, sotto la selfiecamera, da 8 megapixel, predisposta per lo sblocco via scansione del volto, colloca un display LCD IPS da 6.51 pollici, risoluto in HD+, con 269 pixel per pollice come densità per i pixel, e 60 Hz per quel che concerne il refresh rate. Messe da parte le velleità visiva da gaming, il device è basico anche sul versante fotografico posteriore, stante la presenza di un sensore principale da 13 megapixel, con video catturati sino al FullHD@30fps, e di uno secondario, da 2 megapixel, per la profondità.

Gli allestimenti di RAM, LPDDR4x, e storage, UFS 2.1, espandibile via microSD di max 1 TB, sono due, da 4+128 e 6+128 GB, rispettivamente listati a 1.399 e 1.499 yuan (cambio alla mano pari a circa 197 e 211 euro). Il processore, in ambedue gli allestimenti, è sempre l’octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700, con la scheda grafica Mali-G57 MC2.

Provvisto anche di Dual SIM, 4 e 5G, Bluetooth 5.1 LE (con profilo A2DP e codec LDAC/aptX/), GPS (Galileo, QZSS, Glonass, Beidou) e Wi-Fi ac (direct, hotspot), l’iQOO U5e monta una batteria da 5.000 mAh beneficiata dal supportare la ricarica rapida a 18W. Il sistema operativo, sotto l’interfaccia Origin OS Ocean, è Android 12.